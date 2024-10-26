Почти 900 казанских школьников отдохнули в лагерях Татарстана осенью

В семи муниципальных лагерях Татарстана 874 казанских школьника отдохнули на осенних каникулах. Соответствующие данные приводит мэрия Казани.

На льготной основе в лагерях побывали 135 детей, из них 50 ребят — из семей участников СВО, еще 85 — из семей с тяжелой жизненной ситуацией.

Профильные осенние смены были организованы на семи площадках. В частности, детей на каникулах приняли лагеря "Молодежный", "Ново-Юдино", "Молодая гвардия", "Санта-2", "Берсут", "Регина" в Болгаре и "Регина" в Мамадыше.

По сообщению комитета по делам детей и молодежи, для работы привлекли 60 вожатых.

Ранее в Казани перенесли сроки осенних каникул из-за проведения в городе саммита стран БРИКС. Так, казанские школьники отдыхают с 21 по 28 октября, в то время как в других школах Татарстана — с 28 октября по 6 ноября.