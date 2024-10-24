В Дербенте собираются построить два новых отеля

Минтуризма Дагестана подписало меморандум не только на строительство, но и на подготовку кадров. В них будут работать сотни человек. Один из отелей откроют уже в 2026 году.

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Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило о подписании с ООО «Оазис Хоспиталити» договора, который предусматривает строительство в Дербенте двух отелей категории 4 и 5 звезд. Меморандум подписывали глава ведомства Эмин Мерданов и директор компании Руслан Мусаев.

Первый отель должен быть сдан в эксплуатацию уже в 2026 году. «Оазис Хоспиталити» также взяла на себя обязательства по подготовке кадров, чтобы сервис был на соответствующем уровне. Оба отеля смогут обеспечить работой порядка 400 человек.

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