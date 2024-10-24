Куда отправиться за романтикой на Новый год

Провести романтические новогодние каникулы можно в Мурманске, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что там можно насладиться северным сиянием. По ее мнению, это очень красивое и романтичное сочетание. Блогер отметила, что новогодняя атмосфера в России в целом располагает к романтике.

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«Романтических мест в России, к счастью, очень много. К тому же новогодняя атмосфера сама по себе располагает. Я бы посоветовала встретить Новый год в Мурманске, где можно будет увидеть северное сияние. Это очень красивое и романтичное сочетание», — пояснила Ансталь.

Эксперт порекомендовала тем, кто хочет уединиться с любимым человеком в заснеженных краях, попивая у камина чай, рассмотреть Карелию. Она обратила внимание, что там много баз и отелей, которые располагают такой атмосферой. По ее словам, для сказочной романтики можно отправиться в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза.

«Также можно посетить Алтай, там тоже достаточно красивая природа. Еще можно рассмотреть Гатчину. Одним из самых романтичных заграничных направлений является Куба. Такой вариант подойдет для любителей океана и белого песка. Не стоит забывать и про Мальдивы с их красивыми виллами», — заключила тревел-блогер.

Турэксперт Сергей Ромашкин ранее рассказал, что поездка в новогодний отпуск на машине поможет сэкономить много денег. По его словам, в таком случае туристы смогут посетить больше мест и не волноваться о количестве багажа.