В Калининграде архитектурные памятники приспосабливают под туризм

Сразу четыре старинных орденских замка восстанавливают сегодня в Калининградской области. Архитектурные памятники, которые после окончания Великой Отечественной войны были заброшены, сегодня переделывают под гостиницы, рестораны и музеи. Корреспондент "РГ" выяснил, как идут работы на объектах, когда их планируют завершить и что сегодня могут предложить инвесторы любопытным туристам.

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Это знаменитые Тапиау, Рагнит, Прейсиш-Эйлау и Нойхаузен, которые были построены в XIII-XIV веках. Изначально эти замки принадлежали тевтонскому ордену, а через их стены проходило немало известных исторических личностей. Тапиау является одним из старейших сооружений Европы. С 70-х годов XIX века его использовали как тюрьму. После многолетних переговоров в сентябре 2021 года памятник официально передали из системы УФСИН в собственность Калининградской области. В 2022-м им заинтересовались бизнесмены, которые решили приспособить замок под музейный комплекс, гостиницу и рестораны.

Проект рассчитан на пять лет - до 2027 года, но отремонтированный флигель обещают открыть уже следующей весной. Сейчас Тапиау частично открыт для туристов. Здесь работает кафе и музей средневекового оружия. Кстати, недавно в арочном проезде сооружения XIV века подрядчик нашел участок сохранившейся гранитной мостовой. Учитывая возможный возраст брусчатки, по ней запросто могли ходить литовский князь Витовт, который в 1385 году принимал в Тапиау крещение, первый Герцог Пруссии Альбрехт Гогенцоллерн и даже участники Великого Посольства Петра I.

Руинами замка Рагнит в городе Неман заинтересовался предприниматель Иван Артюх.

"Дело в том, что по соседству с замком уже работала моя сыроварня. Мы прикинули и решили, что кооперация сыроваренного бизнеса и средневековой цитадели будет вполне себе органичной", - рассказал инвестор.

Руинированный объект уже полностью расчистили. Сейчас подрядчик работает на стенах и перекрытиях, а в 2025 году займется инженерными сетями и наполнением сохранившейся части замка. Еще один замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске приобрела петербургская компания. Здесь хотят создать туристический и рекреационный кластер, правда, случится это не раньше лета 2025 года.

" Мы хотим создать достойные условия не только для туристов, но и для местных жителей. Рассчитываем привезти десятки тысяч гостей в замковый комплекс, но им нужны парковки, общественные пространства, удобные тротуары. Мы готовы поучаствовать в этой работе", - рассказал инвестор Владислав Мазурок.

Еще один крупный замок XIV века - Нойхаузен - расположен всего в 20 километрах от Калининграда, в городе Гурьевске. Сейчас там работает инвестор, который создает замково-парковый ансамбль с музеем, рестораном, гостиницей и оранжереей. Именно в Нойхаузене обнаружили уникальные фрески с изображениями Богоматери и Иосифа, написанные предположительно в 1519 году. Сегодня эту красоту законсервировали реставраторы. Посмотреть на фрески можно будет после открытия музея.