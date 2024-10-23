Новые авиарейсы свяжут Элисту с Петербургом

В ближайшее время из аэропорта Элисты планируют открыть новые авиамаршруты по России и за рубеж, сообщил глава Республики Калмыкия Бату ХАсиков.

Из столицы республики можно будет улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. По словам главы региона, аэропорт Элисты будет состоять из двух терминалов.

Действующий отведут под международные перевозки, а второй, запланированный к строительству, ориентируют на внутренние рейсы. Возведение второго здания начнется, когда пассажиропоток вырастет до 300 тысяч человек. Об этом пишет "Парламентская газета".

В феврале 2022 года из-за начала специальной военной операции аэропорт Элисты и еще десять воздушных гаваней на юге и в центральной части России были закрыты. В мае этого года Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорт в столице Калмыкии в определенных координатах и временной период.