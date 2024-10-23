В Дагестане запустили новый электропоезд по маршруту Махачкала – Дербент

В официальной церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель полпреда президента в СКФО Владимир Надыкто, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, генеральный директор АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Антон Глеба.

«Стратегически важный для развития экономики и социальной сферы железнодорожный транспорт играет значимую роль в решении стоящих перед республикой задач, способствует укреплению экономических и культурных связей», – сказал Меликов, выступая перед участниками торжественного мероприятия. По его словам, одним из важных вопросов является транспортная доступность Каспийского прибрежного туристического кластера, в том числе пригородным железнодорожным транспортом. «С 2021 года растет туристическая привлекательность нашей республики, что уже отражается и на объемах перевозок пригородным железнодорожным транспортом, который становится одним из основных для удовлетворения потребностей в транспортных услугах туристов, посещающих Дагестан», – добавил глава региона.

В свою очередь, В. Надыкто отметил, что для республики это важный проект, он улучшит транспортную связанность.

«Очень знаковое и важное событие для Дагестана. Этот проект улучшит транспортную связанность. Буквально за один день гости республики смогут посетить Махачкалу и Дербент. Для туристов это прекрасная новость, а для жителей республики – возможность более комфортно добираться до работы или проводить выходные дни с семьей за городом», – добавил Надыкто.

Как отметил С. Задорин, данный поезд – состав нового уровня.