Бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар выразил свое восхищение внешним видом московских улиц. Он похвалил столицу за чистоту и другие факторы. Соответствующие заявления он сделал на полях саммита БРИКС в рамках пресс-конференции с журналистами.

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По словам Эскобара, он часто ходит по городу пешком. Он может часто прогуливаться по улицам неподалеку от Красной площади.

— Я никогда не беру такси в центре, всегда хожу там пешком. И это прекрасный город: все чисто, все работает. Фантастика. То, о чем люди на Западе не имеют понятия, — приводит его слова Telegram-канал «Московские новости».

Бразильский журналист также заявил, что является «большим поклонником России с подросткового возраста». За свою жизнь он посетил Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В 2023 году он провел в стране пять месяцев, а в 2024-м — шесть.

В Российской Федерации отличный уровень жизни. Жители стран Запада не должны верить лжи, которая распространяется в их СМИ. Соответствующие заявления сделал евродепутат от Словакии Любош Блаха, посетивший Москву.