В Подмосковье аттестовали 200 экскурсоводов за два года

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что с 2022 года успешную аттестацию прошли 200 экскурсоводов.

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметили в ведомстве, из 295 заявок, поступивших в период с 2022 по 2024 год в аттестационную комиссию, успешно прошли испытания 195 экскурсоводов и пять гидов-переводчиков.

В настоящее время 188 из них работают в Московской области, а 12 — на туристических маршрутах других регионов.

«Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма области Алексей Шимко.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в первом полугодии 2024 года столицу посетили более миллиона иностранных туристов.