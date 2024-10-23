Пассажиру вернули баллы вместо денег за сданный билет

Обсуждая отказ сервиса Tvil от возврата сервисного сбора, подписчики телеграм-канала “Крыша ТурДома” затронули тему получения денег в случае неиспользования авиабилетов из-за болезни.

Один из туристов сообщил, что забронировал билеты через агрегатор. Однако незадолго до вылета выяснилось, что по состоянию здоровья ему нужна срочная операция. Пассажир попытался оформить вынужденный возврат, предоставив справку от медучреждения.

Каково же было его удивление, когда возврат от сервиса пришел в виде бонусов. Их можно потратить из расчета 1/10 части стоимости билетов и в пределах только одного года.

«После операции на сердце мне больше года нельзя никуда летать. Так что деньги пропали, – возмущается мужчина. – Теперь если буду бронировать билеты, то только напрямую в авиакомпании. Никаких посредников!». «Если у пассажира есть медицинские противопоказания к перелету по причине заболевания, которые подтверждены документально – справкой или больничным листом, он имеет право на вынужденный возврат», – напомнил юрист Игорь Косицын. При этом билеты могут быть забронированы и по невозвратному тарифу.

Возврат клиенту должен быть проведен в денежной форме.

«Туристу не следовало соглашаться на получение бонусов или баллов», – считает Игорь Косицын.

Кроме того, даже если билет был приобретен у билетного агрегатора, это не лишает права пассажира в претензионно-судебном порядке требовать возврат у авиакомпании напрямую, так как договор воздушной перевозки заключается между ней и пассажиром.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделились своим опытом получения возврата в случае заболевания. Деньги за неиспользованные авиабилеты туристам приходили от «Аэрофлота», S7 и Utair.