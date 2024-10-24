В Кисловодске впервые откроется курортный театральный сезон

Единственный на Ставрополье цифровой театр кукол впервые откроет курортный театральный сезон в Кисловодске. Будут организованы не только постановки, но и мастер-классы, ярмарки, фестивали, об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

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«‎Администрация Кисловодска совместно с единственным на Ставрополье цифровым краевым театром кукол запускает новый проект, в рамках которого жители и гости города курорта смогут стать не только зрителями спектаклей традиционного и современного кукольного театра, но и ознакомиться с театральным искусством посредством мастер-классов, ярмарок, фестивалей», — сказал Моисеев.

По его словам, представления будут проходить для разных возрастных категорий зрителей. В программе можно будет увидеть как известные классические постановки, так и оригинальные авторские спектакли с современными декорациями, костюмами и технологиями.

«Первый показ Ставропольского краевого театра кукол пройдет на базе новой школы города-курорта. Выступления театра в городе-курорте будут проходить на регулярной основе, что позволит создать постоянную культурную платформу для маленьких зрителей и их семей», — добавил Моисеев.

Он уточнил, что курортный театральный сезон стартует 26 октября.