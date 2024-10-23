Инвестиции в развитие Каспийского кластера составят 12 млрд рублей

Объем государственных инвестиций в реализацию проекта Каспийского прибрежного кластера составит порядка 12 млрд рублей до 2030 года, еще 70 млрд рублей составляют частные инвестиции. Об этом сообщил на Форуме регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" директор департамента развития особых экономических зон АО "Кавказ.РФ" Владислав Субботин.

"Это наши основные показатели по инвестициям, на сегодня мы их посчитали. Это 12 млрд рублей - это государственных инвестиций, то есть наших, [от] Кавказ.РФ, и 70 млрд рублей - это частные [инвестиции, <…> до 2030 года", - сказал он.

По словам Субботина, на текущий момент уже определили 15 резидентов курорта, планируемый объем инвестиций - порядка 50 млрд рублей.

"Первые объекты откроются в 2027 году. Полагаем, что ядро курорта заработает в 2030 году - уже полностью нормальное, центральная часть курорта, и, соответственно, в 2030 году мы уже сможем говорить, что курорт <…> заработает и откроется для туристов", - пояснил он.

Субботин также отметил, что протяженность береговой линии курорта составит 6,5 км, что почти равноценно протяженности Имеретинского курорта в Сочи, длина которого - порядка 7 км.

"Предусмотрены все, какие только можно представить сегодня на современном курорте активности, - и средства размещения от трех до пяти [звезд], и аквапарки, и рестораны, и кафе, и магазины, то есть и крупный бизнес заходит, и среднее и малое предпринимательство - все здесь получают возможность реализовать свои проекты", - подчеркнул он.

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

О форуме

Четвертый форум регионов России "Развитие туристической инфраструктуры" проходит с 23 по 25 октября в Москве. Организатором форума выступает компания "ПИР Экспо". Цель форума - оказание содействия в качественном и количественном развитии туристической инфраструктуры в России и достижении целей национального проекта "Туризм и гостеприимство" путем установления прямого диалога бизнеса и власти.