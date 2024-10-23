Национальные туристические маршруты объединили 50 регионов России

Работая над воплощением национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительство России совместно с регионами развивает туристическую инфраструктуру, открывая новые национальные маршруты и делая путешествия по стране еще более увлекательными и комфортными. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Мы повышаем доступность отдыха для россиян и создаем новые маршруты. Путешествия по России безопасны, доступны и комфортны. Сегодня уже 56 национальных маршрутов объединяют 50 субъектов, позволяя путешественникам увидеть интересные достопримечательности нашей страны. Тем самым мы популяризируем внутренний туризм, раскрывая потенциал регионов», — рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером является Северо-Запад, где 16 маршрутов получили статус «национального».

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, каждый маршрут — результат работы региональных команд, уникальный и готовый туристический продукт.

«Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и дополнительный инструмент продвижения и привлечения туристов, а также возможность получения средств национального проекта на обустройство инфраструктуры. Для путешественников — гарантия высокого качества, продуманность и зачастую большая доступность поездки», — пояснил глава ведомства.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что во время путешествия по стране туристы могут быть абсолютно уверены в своем комфорте и оптимальном соотношении цены и качества.

Присвоение статуса национального туристического маршрута в АТОР назвали знаком качества, гарантией его соответствия высоким требованиям.

Все маршруты продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, уточнила исполнительный директор «Ассоциации туроператоров России» Майя Ломидзе.

Зампред комитета по культуре и туризму Ленинградской области — начальник департамента по туризму Ольга Голубева отметила, что регион является лидером по числу нацтурмаршрутов.

Напомним, согласно исследованию Ассоциации туроператоров России, наиболее популярными у туристов стали такие маршруты, как «Гранд тур «Вся Карелия!», «Истории и тайны Средневекового Выборга», а также «Жигулевские выходные».