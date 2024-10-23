В Самаре началась реконструкция заброшенных американских горок

В социальных сетях уже несколько дней подряд появляются кадры с площадки заброшенного аттракциона "Астро Комета", который расположен в парке Дружбы в Советском районе.

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"Катальные горы" (так они называются сейчас, судя по объявлению подрядчика) появились в городе в 1996 году и уже много лет не эксплуатируются, постепенно приходя в негодность.

В октябре 2024-го местные жители заметили рабочих, которые начали активно разбирать конструкцию.

Журналисты ИА sovainfo.ru связались с подрядчиком, чтобы выяснить, что происходит.

Представитель компании рассказал, что горки разберут, а после увезут на реконструкцию на завод.

- Горка вернется на место года через два, - сообщил он.

Аттракцион будет демонтирован полностью, на его месте временно будет пустое пространство, уточнил он.

Заброшенные американские горки облюбовали местные дети. Они не раз были замечены на опасной высоте.

На это даже жаловались властям города.