Курорт «Мамисон» хотят сделать центром современного искусства

Строящийся в Северной Осетии курорт «Мамисон» в перспективе планируют сделать также центром современного искусства. На его территории предполагается устраивать выставки и открывать галереи.

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«В [Северной] Осетии — это курорт „Мамисон“. В нашем понимании мы хотим сделать не просто курорт, это будет курорт, который будет одновременно являться центром современного искусства, <> это будут постоянно действующие галереи, <> постоянно действующие выставки. Мы будем там собирать современных дизайнеров, художников Кавказа и России, и люди, которые будут приезжать на курорт, смогут не просто покататься на лыжах, они смогут посетить какие-то выставки, какие-то встречи с интересными, модными, с концептуальными людьми, то есть это будет такая культурная точка на карте Кавказа», — рассказал на форуме регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев. Его слова приводит ТАСС.

Тапаев также упомянул о чеченском курорте «Ведучи», на котором планируется построить центр кавказского долголетия и конный центр и который позволит туристу «окунуться в этнику и самобытность».

«То есть это будет действительно такое интересное место, не просто приехать покататься, а окунуться в культуру», — подчеркнул представитель института развития.

Тапаев также добавил, что Кавказ.РФ продолжит развивать и свой флагманский проект — курорт «Эльбрус», привлекающий любителей экстремальных видов спорта.

Курорт «Мамисон» - строящийся всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Алагирском районе Северной Осетии. На территории курорта действует особая экономическая зона. Строительные работы начались в 2022 году. Первые объекты горнолыжного курорта планируется запустить до конца 2024 года.

О форуме

Четвертый форум регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» проходит с 23 по 25 октября 2024 года в Москве. Цель форума — оказание содействия в развитии туристической инфраструктуры в России и достижении целей национального проекта «Туризм и гостеприимство» путем установления прямого диалога бизнеса и власти. Организатор мероприятия — компания «ПИР Экспо».