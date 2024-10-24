В Екатеринбурге выпустили путеводитель для юных путешественников

Туристический центр Екатеринбурга «Столица Урала» и Музей истории Екатеринбурга выпустили новый путеводитель для юных путешественников и их родителей. Путеводитель содержит задания и головоломки, предназначенные для того, чтобы в игровой форме познакомить детей с историей и культурой города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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В основу путеводителя легли маршруты и задания, разработанные Музеем истории Екатеринбурга в рамках проекта «Екатеринбурговедение». Брошюра включает в себя три тематических направления для детей, позволяющих исследовать Екатеринбург с разных сторон, это маршрут вдоль реки Исети, геологический и спортивный маршруты, отметили в мэрии.

Кроме маршрутов, в путеводителе собрана подборка интересных мест для семейного досуга, таких как музеи, парки, театры, кафе и рестораны. Новые путеводители доступны в туристско-информационном центре Екатеринбурга в креативном кластере «Домна», а также в филиале Музея истории Екатеринбурга в Водонапорной башне на Плотинке. Взять их можно бесплатно.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге вышел в свет путеводитель по индустриальному наследию города. В него вошли объекты промышленной архитектуры 18-20 веков, представляющие культурную и историческую ценность.