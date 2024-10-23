Внутренний туризм станет драйвером развития Новороссии

Казалось бы, о каком туризме может идти речь, пока не завершена специальная военная операция? Однако в новых российских регионах уже не просто оценивают перспективы, но и реализуют конкретные планы. Об этом шла речь на конференции "Новые горизонты", состоявшейся в Крыму.

Например, Херсонская область получит 509 миллионов рублей на развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития. Здесь 200 километров морских пляжей, более 70 источников минеральной воды и месторождений целебных грязей.

Область знаменита самой большой в Европе пустыней Алешковские пески. А еще здесь самый крупный на континенте необитаемый остров Джарылгач, заповедник Аскания Нова, Арабатская стрелка. В большинстве этих мест рекреационные объекты построены еще во времена Советского Союза. Увы, основная их часть с тех самых пор не ремонтировалась и пришла в упадок.

- Уже сейчас региональные власти совместно с правительством России прорабатывают механизмы и контролируют работу по приведению объектов показа и подъездных путей к туристическим объектам и достопримечательностям в нормативное состояние, - рассказал сенатор от Херсонской области Константин Басюк. В начале сентября в Геническе стали принимать заявки на единую субсидию для предпринимательской инициативы по развитию рекреационной инфраструктуры.

Схожая ситуация и в ДНР. В республике 120 километров пляжей на Азовском море, 470 гостиниц на 5500 мест. Однако сегодня работает только 118 отелей.

- Нам есть куда расти. Мы запланировали построить пять туристических кластеров, намерены образовать собственное агентство развития туризма, - поделился планами заместитель председателя правительства ДНР Владимир Зверков.

В Запорожской области планируют создание федерального курорта "Приморск". Его номерной фонд составит 15 тысяч, а расчетное количество посещений - до двух миллионов в год. Инвестиции в этот объект оцениваются в 350 миллиардов рублей, и банки уже выделяют средства. Еще одним проектом предусматривается строительство десяти гостиниц с номерным фондом более двух тысяч номеров. Три из этих проектов уже реализуются.

- В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" региону выделено 31,5 миллиона рублей. Благодаря этому в Бердянске до конца года появится современный комплекс, состоящий из 21 модульного домика на берегу моря. На поддержку индустрии из федерального бюджета выделено 77,7 миллиона рублей, то есть суммарно туристическая сфера получила более 109 миллионов рублей, - сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

На деньги из федерального бюджета реализуются крупные инфраструктурные объекты, объединяющие новые регионы с другими субъектами страны. Главным таким объектом стало большое транспортное кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров.

До 2030 года будет действовать федеральная программа интеграции новых регионов. В общей сложности реконструкции подлежит более 20 тысяч объектов. Инвестиции в новые субъекты составят около 1,5 триллиона рублей. Специалисты советуют уже сейчас, при составлении планов развития, сочетать возможности различных программ.