Пермяки устроили ажиотаж вокруг туров для школьников на осенние каникулы
Жители Перми забронировали практически все места на туры во время осенних школьных каникул. Больше всего интерес вызвали поездки по Золотому кольцу, на Кавказ, в Москву и Нижний Новгород. Но несколько вариантов, куда могут отправиться родители с детьми, еще остались. О них URA.RU рассказала директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина.
«В осенние каникулы практически все большие автобусные туры уже забронированы. Среди них туры по Злотому кольцу, на Кавказ и в Нижний Новгород. Но еще есть места в Москву, Йошкар-Олу и Казань, в Чувашию и Марий Эл, в Уфу, Тюмень, Ижевск, Екатеринбург, а также по Пермскому краю», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она добавила, что в Москву есть туры с 1 и со 2 ноября на четыре ночи. Стоимость при двухместном размещении — 17,7 тысячи рублей на человека. Это один из самых дорогих экскурсионных автобусных туров. Также пермяки могут отправиться в Екатеринбург на выходные. Двухдневный тур будет стоить от 10,9 тысячи рублей, а однодневный с посещением аквапарка и зоопарка — от 5,9 тысячи рублей на человека. Поездка в зоопарк или динопарк Ижевска с заездом в Воткинские термы обойдется в 4,6 тысячи рублей на человека.
Собеседница агентства отметила, что туроператоры предлагают разные экскурсионные маршруты по Пермском краю. Двухдневная поездка в Усолье, Соликамск Чердынь и Ныроб стоит от 10,8 тысячи рублей на человека. Поездка в Кудымкар, во время которой родителей и школьников познакомят с культурой коми-пермяков, проведут экскурсию по музею и накормят в местном ресторане, стоит от 5,2 тысячи рублей. Также в программу тура включено посещение местного театра. Одно их самых бюджетных направлений — поездка в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру. Цены на этот тур начинаются от 2,5 тысячи рублей на человека.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году осенние каникулы будут длиться восемь дней с 28 октября по 4 ноября. В эти даты стоимость туров за границу резко увеличивается.