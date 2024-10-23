Пермяки устроили ажиотаж вокруг туров для школьников

Жители Перми забронировали практически все места на туры во время осенних школьных каникул. Больше всего интерес вызвали поездки по Золотому кольцу, на Кавказ, в Москву и Нижний Новгород. Но несколько вариантов, куда могут отправиться родители с детьми, еще остались. О них URA.RU рассказала директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«В осенние каникулы практически все большие автобусные туры уже забронированы. Среди них туры по Злотому кольцу, на Кавказ и в Нижний Новгород. Но еще есть места в Москву, Йошкар-Олу и Казань, в Чувашию и Марий Эл, в Уфу, Тюмень, Ижевск, Екатеринбург, а также по Пермскому краю», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что в Москву есть туры с 1 и со 2 ноября на четыре ночи. Стоимость при двухместном размещении — 17,7 тысячи рублей на человека. Это один из самых дорогих экскурсионных автобусных туров. Также пермяки могут отправиться в Екатеринбург на выходные. Двухдневный тур будет стоить от 10,9 тысячи рублей, а однодневный с посещением аквапарка и зоопарка — от 5,9 тысячи рублей на человека. Поездка в зоопарк или динопарк Ижевска с заездом в Воткинские термы обойдется в 4,6 тысячи рублей на человека.

Собеседница агентства отметила, что туроператоры предлагают разные экскурсионные маршруты по Пермском краю. Двухдневная поездка в Усолье, Соликамск Чердынь и Ныроб стоит от 10,8 тысячи рублей на человека. Поездка в Кудымкар, во время которой родителей и школьников познакомят с культурой коми-пермяков, проведут экскурсию по музею и накормят в местном ресторане, стоит от 5,2 тысячи рублей. Также в программу тура включено посещение местного театра. Одно их самых бюджетных направлений — поездка в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру. Цены на этот тур начинаются от 2,5 тысячи рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году осенние каникулы будут длиться восемь дней с 28 октября по 4 ноября. В эти даты стоимость туров за границу резко увеличивается.