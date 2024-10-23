В Махачкале прошел Фестиваль научно-популярного туризма

Фестиваль научно-популярного туризма «Вершины наук» в рамках инициативы десятилетия науки и технологий проводится Дагестанским государственным университетом при поддержке Минобрнауки РФ. Участники из разных регионов России погрузились в увлекательный мир науки и природы Дагестана, обмениваясь знаниями и заводя новые знакомства на мероприятиях фестиваля. Мероприятия были разделены на два блока: деловой и туристический.

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Все участники могли исследовать живописные уголки республики, начиная с величественной Чиркейской ГЭС и заканчивая древним Дербентом, благодаря разнообразной программе фестиваля, представленной с 4 по 7 октября. Интересные научные лекции, мастер-классы и увлекательные квизы сопровождали каждый маршрут, делая его насыщенным и запоминающимся. Деловая программа Фестиваля, состоявшаяся 8 октября в интерактивном формате кейс-чемпионата в Точке кипения ДГУ, включала в себя разработку новых научно-популярных маршрутов по 6 направлениям участниками в сотрудничестве с экспертами.

На фестивале приняли участие приглашенные гости и эксперты деловой программы. Среди них были Велиханов Т. Т., который является кандидатом исторических наук и экскурсоводом, Р. Г. Гаджиханова, преподаватель школы гидов и гид-экскурсовод, а также Д. А. Гаджиев, финалист конкурса «Мастера гостеприимства» от АНО РСВ. Кроме того, участие приняла Усова Н.

В рамках фестиваля были представлены следующие маршруты: образование представлено маршрутом «По тропам истории», археология – маршрутом «Наследие Имама Шамиля», медицина – маршрутом «Горная здравница Кавказа», промышленность – маршрутом «От традиций к технологиям», сельское хозяйство – маршрутом «Сельский круиз» и экология – маршрутом «Прикоснуться к облакам».

На фестивале были выявлены лучшие участники деловой программы, которые получили награды за разработку туристического маршрута «Горная здравница Кавказа», демонстрирующего физиологические аспекты лечебных комплексов региона. Среди победителей были представители различных сфер: начальник отдела туризма в Махачкале, заместитель руководителя исторического парка, федеральный эксперт по социальному проектированию, эксперт по социальному проектированию, генеральный директор туроператора «Этномир Кавказа» и генеральный директор туроператора «Джага». Все они получили дипломы и ценные призы в качестве признания за свои достижения.

В рамках научно-популярного маршрута «Виноград» участники фестиваля познакомились с миром технологий виноделия на Дербентском винодельческом комбинате и селекционной станции виноградарства, что стало возможным благодаря реализации проекта. Научно-популярная экскурсия по маршруту «Махачкала научная» погрузила участников фестиваля в достижения в области аддитивных технологий и смарт-материалов. География фестиваля включала в себя СКФУ, ЧГУ им. А.А.Кадырова, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет МСХА им.

В рамках формирования межрегионального научно-популярного маршрута СКФО «По вершинам наук» 29 октября состоится пресс-конференция и пресс-тур. Университеты, институты и бюро путешествий примут участие: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Пятигорский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», СКФУ Ставрополь, Ставропольский край (г.Астрахань), Южный федеральный округ (г.Ростов-на-Дону), Воронежская область (г.Воронеж), ООО «Переславское бюро путешествий и экскурсий», К.А. Тимирязева».