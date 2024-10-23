Аналитики сообщили о росте турпотока в Краснодарский край

Аналитики сервиса для бронирования жилья сообщили о востребованности Краснодарского края в ноябрьские праздники. В конце следующей неделе ожидается настоящий наплыв туристов – гостей в регионе будет почти вдвое больше в сравнении с обычными выходными.

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Для ясности картины обратимся к цифрам. По данным специалистов, количество броней на День народного единства выросло на 87%. И это при том, что этой осенью ноябрьские праздники короче на один день, поскольку

субботу сделали рабочей.