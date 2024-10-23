Аналитики сообщили о росте турпотока в Краснодарский край

В ноябрьские праздники Краснодарский край примет почти вдвое больше туристов
Аналитики сервиса для бронирования жилья сообщили о востребованности Краснодарского края в ноябрьские праздники. В конце следующей неделе ожидается настоящий наплыв туристов – гостей в регионе будет почти вдвое больше в сравнении с обычными выходными.
Для ясности картины обратимся к цифрам. По данным специалистов, количество броней на День народного единства выросло на 87%. И это при том, что этой осенью ноябрьские праздники короче на один день, поскольку
«Это говорит о продолжении роста внутреннего туризма, причем во многом за счет коротких поездок выходного дня», — цитирует представителей компании РБК Краснодар.