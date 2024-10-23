Глава Минтранса пообещал доступные цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты для россиян останутся доступными. Бюджетные тарифы удастся сохранить благодаря государственным программам субсидирования авиаперевозки, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

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В своем телеграм-канале министр также отчитался о ходе реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». Ее главная цель – увеличение авиационной подвижности населения. Таким образом, данная позиция коррелирует с поручением президента Владимира Путина, которое он обозначил перед правительством еще в прошлом году.

По словам чиновника, в России в ближайшее 5 лет будут возведены и реконструированы 75 аэродромов. Строительство новых объектов, в частности, ожидается в Омске, Шикотане, Иркутске и новых регионах РФ

Роман Старовойт добавил, что к выполнению задач по улучшению аэропортовой инфраструктуры привлекаются не только средства из госбюджета, но и частные инвестиции. Только в этом году на эти задачи уже потрачено 25 млрд руб.

«В этом году успеем открыть новые аэровокзалы в аэропортах Ставрополя, Байкала, Магадана. Путешествуйте по России», – заключил министр.

Отметим, что, по данным Росстата, за последние 9 месяцев цены на авиабилеты увеличились на 22%. Кресло в экономклассе на рейсах по России сейчас обходится пассажиру в среднем в 17 тыс. руб.