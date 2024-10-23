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Глава Минтранса пообещал доступные цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты для россиян останутся доступными. Бюджетные тарифы удастся сохранить благодаря государственным программам субсидирования авиаперевозки, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Глава Минтранса пообещал доступные цены на авиабилеты
© tourdom.ru

В своем телеграм-канале министр также отчитался о ходе реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». Ее главная цель – увеличение авиационной подвижности населения. Таким образом, данная позиция коррелирует с поручением президента Владимира Путина, которое он обозначил перед правительством еще в прошлом году.

По словам чиновника, в России в ближайшее 5 лет будут возведены и реконструированы 75 аэродромов. Строительство новых объектов, в частности, ожидается в Омске, Шикотане, Иркутске и новых регионах РФ

Роман Старовойт добавил, что к выполнению задач по улучшению аэропортовой инфраструктуры привлекаются не только средства из госбюджета, но и частные инвестиции. Только в этом году на эти задачи уже потрачено 25 млрд руб.

«В этом году успеем открыть новые аэровокзалы в аэропортах Ставрополя, Байкала, Магадана. Путешествуйте по России», – заключил министр.

Отметим, что, по данным Росстата, за последние 9 месяцев цены на авиабилеты увеличились на 22%. Кресло в экономклассе на рейсах по России сейчас обходится пассажиру в среднем в 17 тыс. руб.

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Роман Старовойт
Владимир Путин
Минтранс РФ
Росстат