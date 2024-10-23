Москву стали чаще посещать туристы из дальнего зарубежья

Москва продолжает бить рекорды по числу туристов, особенно из дальнего зарубежья. За полгода турпоток вырос на 70%, и более миллиона человек посетили столицу. По данным комитета по туризму Москвы, больше всего туристов приезжают из Китая, Турции и Индии.

Ожидается, что в 2024 году число зарубежных туристов превысит два миллиона человек, благодаря увеличению авиационных рейсов и упрощению визовых формальностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.