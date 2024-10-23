На курорте Алтая построят две канатные дороги и 30 километров трасс

Более 22 млрд рублей направят на строительство 30 км горнолыжных трасс и двух подвесных канатных дорог на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Работы завершат к 2026 году, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

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«Более 30 км горнолыжных трасс и две подвесные канатные дороги планируется дополнительно построить к 2026 году благодаря государственной программе льготного кредитования строительства объектов горнолыжной инфраструктуры. <…> Деньги на строительство 30 км трасс и 2 канатных дорог - 22,037 млрд рублей - "Сбер" предоставил ООО "Горные сооружения" на 15 лет всего под 3% годовых», — сообщили в пресс-службе.

После реализации проекта общая протяженность трасс на курорте составит более 80 км, количество канатных дорог увеличится до семи. В зимнем сезоне 2024-2025 годов будут функционировать около 50 км трасс и пять канатных дорог.

«Специальная проектная компания ООО "Горные сооружения" создана для расширения инфраструктуры курорта "Манжерок" ООО ВК "Манжерок" и корпорацией "Туризм.РФ". Корпорация обеспечивает проекту государственную поддержку - предоставляет инвестиционный взнос для формирования уставного капитала СПК, и доступ к льготному финансированию в рамках нацпроекта», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что низкая ставка стала возможной благодаря программе льготного кредитования горнолыжной инфраструктуры, запущенной Министерством экономического развития РФ в поддержку национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

О курорте

Всесезонный курорт "Сбера" "Манжерок" сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. Гостям уже доступен панорамный ресторан на высоте 1 020 метров. В ближайшей перспективе гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и комплекс премиальных бань, а также семейный парк приключений.