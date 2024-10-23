В Омске введут туристический налог

Омский городской совет утвердил введение с 2025 года туристического налога с гостиниц. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Омска.

© РИА Новости

"Депутаты Омского городского совета утвердили проект решения о введении на территории города Омска туристического налога, который был разработан после внесения изменений в федеральное законодательство", - говорится в сообщении.

Платить налог будут гостиницы, которых в городе около 70. В 2025 году будет взыматься 1% от стоимости проживания, в последующие годы он будет увеличиваться на 1%, пока в 2029 году не достигнет 5%.

В июле 2024 года Государственной думой были приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. Он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору. Налог будет относиться к местным налогам и вводиться в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.