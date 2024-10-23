«78 рублей 25 копеек». Турист рассказал о столовой нефтяников за Полярным кругом

Российский путешественник побывал в столовой нефтяников за Полярным кругом и удивился ценам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор обратил внимание на разнообразие и дешевизну блюд в заведении, где едят вахтовики. Россиянин рассказал, что обед из салата оливье, супа, жареной картошки с печенкой, свекольного салата и морса обошелся ему всего в 107 рублей.

«Завтрак из рисовой каши на молоке, блинчиков, сахарной булочки, творожного рожка, свежей клубники (в тундре!) и чашки кофе стоил всего 78 рублей 25 копеек», — написал путешественник.

Он привел и цены на другие блюда: уха с горбушей — 18,7 рубля, картофельное пюре — 11,9 рубля, ватрушка с повидлом — 8,5 рубля. При этом автор добавил, что нефтяная компания компенсирует работникам 350 рублей в день на питание.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл цены на продукты в Ямало-Ненецком автономном округе. По его словам, мандарины там стоят 350 рублей за килограмм.