Москва и Санкт-Петербург сохраняют высокий уровень комфортной жизни. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.

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По его словам, он был в российской столице два раза за последние 12 лет, а в Петербурге за это же время Джонсон побывал лишь единожды. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в мегаполисах живут улыбчивые и счастливые люди.

Он также обратил внимание, что магазины в городах заполнены самыми разными товарами, нет никакого дефицита. Джонсон подчеркнул, что на улицах обеих столиц чисто и безопасно.

«‎Здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей», — подчеркнул он.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что местные новостные программы не пестрят сообщениями о преступлениях.

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко во время своей поездки в Россию попробовал местную кухню и оказался приятно удивлен.

Американский журналист Такер Карлсон, прибыв в Москву, поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь.

Недавно к одному из добровольческих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации присоединился необычный новобранец — бывший сержант армии США Уилл Пуэлло, родившийся в Бостоне. В разговоре со специальным корреспондентом «Вечерней Москвы» он рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.