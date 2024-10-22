Путин лично убедился в росте туристического потока из Китая

Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост туристических потоков между РФ и КНР.

"Растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - констатировал глава российского государства на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

Российский лидер поделился собственными наблюдениями на этот счет:

"Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последнее время, месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле".

По оценке Путина, "крепнут гуманитарные связи, проводятся мероприятия в рамках перекрестных годов культуры".