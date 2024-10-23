В Дербенте построят две элитные гостиницы

В дагестанском Дербенте планируют построить две гостиницы, категории 4 и 5 звезд. Инвестором проекта выступит компания «Оазис хоспиталити», которая также намерена участвовать в подготовке кадров для гостиничной сферы.

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Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов и директор ООО "Оазис хоспиталити" Руслан Мусаев подписали меморандум о сотрудничестве.

«В рамках данного соглашения планируется создание современных и качественных средств размещения, что существенно улучшит условия для туристов. Кроме того, особое внимание будет уделено обучению местных специалистов в соответствии с международными стандартами, что позволит повысить уровень обслуживания и профессионализма в сфере туризма», — сообщается в телеграм-канале Минтуризма республики.

Как уточнил глава Дербента Ахмед Кулиев, компания собирается построить в этом городе две гостиницы категории 4 и 5 звезд. Один из проектов планируется реализовать уже в начале 2026 года, передает ТАСС.

По данным Минтуризма Дагестана, компания «Оазис хоспиталити» занимается управлением отелями и курортами в странах СНГ по франшизе международных гостиничных сетей, разработкой финансовых моделей и бизнес-планов для инвестиционных проектов, консалтингом. Головной офис компании расположен в ОАЭ.