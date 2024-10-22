Новосибирск вошел в топ городов по количеству иностранных туристов

Согласно новому исследованию, Новосибирск вошёл в рейтинг ведущих городов, пользующихся популярностью у иностранных туристов.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на сервис «Островок».

По словам аналитиков, прошедшим летом количество бронирований от иностранных туристов возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты отметили, что это обусловлено введением электронных виз для граждан 55 стран, а также расширением полётной программы.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что посещаемость Москвы в 2024 году выросла в два раза по сравнению с 2023 годом.