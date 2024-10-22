Жители России стали чаще ездить в Новосибирск

Темпы бронирований российскими туристами отелей по стране на период с 1 по 10 ноября выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Самый большой рост бронирований зафиксировали в Новосибирске - плюс 82% за год. Темпы бронирований отелей в Москве за год выросли на 46%, в Геленджике и Архызе - на 43%.

В топ-10 направлений по числу бронирований также вошли Екатеринбург (плюс 31%), Пятигорск (плюс 27%), Калининград (плюс 24%) и Сочи (плюс 22%).

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств.