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Электронные визы для иностранцев предложили сделать многократными

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина отметила, что на развитие туризма влияет несколько факторов, в том числе доступность

Электронные визы для иностранцев предложили сделать многократными
© РИА Новости

Электронные визы для иностранцев стоит сделать многократными, чтобы приезжающие в Россию по делам могли вернуться в страну и для отдыха. Об этом заявила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.

"Въездной туризм, возможно, несколько снизится по сравнению с запланированным из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем ситуацию можно было бы существенно снивелировать, если бы мы сделали электронные визы многократными, что позволило бы иностранному гостю, приехавшему в Россию, например, по делам, вернуться к нам уже с семьей на отдых, а также если бы мы наладили инструмент платежной системы для иностранных туристов внутри страны", - сказала депутат.

Школкина отметила, что на развитие туризма влияет несколько факторов, в том числе доступность.

"Что касается цен, то рост стоимости одной ночевки в средствах размещения вырос в среднем на 19%. <…> Цены на авиабилеты внутри страны выросли в среднем на 29%, хотя есть направления, где рост составил и 60%, при этом на внешние направления цена на авиабилеты выросла не столь значительно. Аналогичная ситуация и по ценам на ж/д билеты, где цена за одно место в плацкарте выросла в среднем на 12,8%, в купе - на 12,5%", - отметила первый зампред думского комитета.

Школкина считает, что, скорее всего, такая тенденция сохранится и в 2025 году, "в первую очередь, из-за дефицита номерного фонда и достаточного парка авиалайнеров".

Отдых в России
Надежда Школкина
Единая Россия
Госдума