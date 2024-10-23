Подсчитано, сколько туристы потратили денег в Калининградской области

Туристы по итогам января — сентября потратили в Калининградской области порядка 20 млрд рублей, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Его слова приводит «Интерфакс».

© Газета.Ru

Доходы местного гостиничного бизнеса за период выросли на 27% в годовом выражении и достигли 4,2 млрд рублей. Выручка санаториев увеличилась на 17%, до 2,2 млрд рублей. Учреждения культуры за девять месяцев заработали 2,9 млрд рублей (+28%).

Кроме того, заметно выросли доходы туристических агентств и операторов — на 23% год к году, до 1,8 млрд рублей.

Ермак объяснил такие показатели развитием инфраструктуры гостеприимства в Калининградской области.

Мировой туризм постепенно восстанавливается. Так, по результатам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже уровня допандемийного 2019 года, свидетельствуют данные Организации ООН по туризму.