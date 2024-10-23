В Госдуме призвали путешествовать по стране из-за проблем с долларом

Россиянам лучше отказаться от формирования накоплений в долларах США, так как это создает риск потерять все. Сегодня многие туристы уже столкнулись с тем, что за рубежом не могут обменять старые доллары. Это все говорит в пользу отказа от американской валюты и путешествий по другим странам, заявил RT председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

© РИА Новости

На фоне существующих проблем многие страны БРИКС стремятся перейти на другие расчеты для сохранения экономической независимости, напомнил депутат. Американскую и европейскую валюты и другие валюты все больше государств стремятся миновать, что говорит о скором закате долларовой гегемонии, считает он.

«Это еще раз подтверждает опасность хранения значительных ресурсов в американских долларах», — подчеркнул Гутенёв.

Что касается туристических поездок, то можно обратить внимание на внутренний туризм, который не будет сопровождаться какими-либо ограничениями и рисками. Сегодня к тому же активно развивается инфраструктура, а политика страны направлена на развитие этой отрасли, отметил парламентарий.

«Я выделил бы целый ряд территорий в Центральной России, Поволжье, Дагестан демонстрирует успехи», — заключил депутат.

Напомним, россияне массово сталкиваются с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Представители туротрасли называют это «больной темой», советуя брать с собой другую валюту, подробности – в материале «Газеты.Ru».