В гостиницах Волгоградской области туристы провели почти два миллиона ночей

Портал бронирования «Санатории-России.рф» представил результаты анализа популярности санаторного отдыха среди туристов, выбирающих коллективные средства размещения для проживания во время путешествий и отдыха.

Выяснилось, что за первые 8 месяцев текущего года число туристических ночевок в санаториях и гостиницах региона достигло 1 млн 815 тыс., включая 235 тыс. ночей в санаториях. А в санаториях по всему Южному федеральному округу туристы провели 14 млн 248 тыс. ночей, что составляет 25,3% от общего количества ночей (56 млн 321 тыс.).

Продолжительный высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений выявил системные проблемы отрасли по организации оздоровления и отдыха населения. В связи с этим произошло увеличение стоимости санаторных путевок и снижение сервиса.

Однако качество медицинской составляющей в санаториях Волгоградской области остается на высшем уровне.