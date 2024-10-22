В Ставропольском крае готовят к открытию новый глэмпинг

В пресс-службе и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края сообщили, что в Предгорном округе скоро откроется новая база отдыха, которая будет работать в формате глэмпинга. Этот вид отдыха пользуется у местных жителей все большей популярностью. Глэмпинг совмещает возможность отдыхать на открытом воздухе с комфортом гостиничных номеров.

© runews24.ru

Министр туризма и курортов Ставропольского края Андрей Толбатов отметил, что туристическая отрасль региона развивается не в последнюю очередь за счет федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также ставропольской программы «Туристско-рекреационный комплекс».

Власти Ставрополья заявили, что курортный сбор в этом году превзошел все их ожидания и в 2025 году будет заменен туристическим налогом.

Башкирия намерена активно сотрудничать с Казахстаном в туристической сфере.