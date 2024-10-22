Владельцам гостевых домов тоже придется платить туристический налог

С 1 января 2025 года туристический налог будут взимать с отдыхающих не только в отелях, но и в санаториях. Такую поправку в Налоговый кодекс РФ одобрили на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 22 октября. Сенаторы предложили на этом не останавливаться и сделать курортный сбор обязательным для клиентов гостевых домов, которые сейчас и вовсе не значатся ни в одном законе. Ввести гостевые дома в правовое поле парламентарии намерены до конца 2024 года. «Парламентская газета» узнала подробности.

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Минималка — 100 рублей

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора будут взимать туристический налог. Это предусматривает закон, который приняли в весеннюю парламентскую сессию в рамках донастройки налоговой системы. Если курортный сбор носил экспериментальный характер и распространялся лишь на некоторые регионы, новый налог смогут ввести у себя власти всех субъектов РФ и даже отдельных районов. Муниципалитеты самостоятельно определят необходимость введения турналога и его ставку.

При этом ставка будет постепенно расти: начнет с одного процента от стоимости проживания в 2025 году, а дальше будет прибавлять по одному проценту в год. В 2029 году ставка остановится на максимальном значении — пять процентов. То есть в счет за каждую ночь в отеле включат дополнительный процент турналога, но не меньше 100 рублей. Местные власти смогут устанавливать льготы для некоторых категорий вплоть до полного освобождения от уплаты этого налога.

Платить его будут не туристы напрямую, а организации и физлица, оказывающие услуги размещения. То есть турналог включат в стоимость номера: оплачивать его отдельно, как это происходит при курортном сборе, не придется. Налог будут платить организации, входящие в федеральный «Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения». В него не включены некоторые популярные у туристов места отдыха, например санатории, на что обратили внимание парламентарии.

«На совещании по этому вопросу из Ставропольского края, где действовал курортный сбор, нам сообщили, что поступления от проживания в санаториях составляли значительную часть всех сборов, — рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков. — И если они выпадут, то регион недосчитается денег от турналога, которые идут на развитие инфраструктуры. В связи с этим была разработана и принята поправка о включении санаторно-курортных организаций в реестр средств размещения».

Санаторий класса люкс

Поскольку санатории оказывают комплексную услугу — не только проживание, но и лечение, реабилитация, питание, установить, сколько стоит конкретно койко-ночь не представляется возможным, в связи с этим турналог для них решили сделать минимальным — 100 рублей в сутки. Об этом на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам 22 октября сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. С такой позицией не согласился глава комитета Анатолий Артамонов.

«Сегодня санатории не раскрывают, сколько их постояльцы платят за проживание, и в этом есть элемент недобросовестной конкуренции с отелями, которые будут платить по полной», — сказал он.

Номерной фонд некоторых санаториев очень серьезный, качественный, то есть дорогой, и справедливо ли выставлять им минимальную ставку турналога, задался вопросом сенатор. Он предложил подумать над обязанностью санаторно-курортных учреждений отдельно указывать стоимость проживания для исчисления налоговой базы.

Еще одно предложение Анатолия Артамонова касалось гостевых домов, которые так любят туристы, но которые не подпадают под закон о туристическом налоге.

«Люди массово сдают свои дома туристам, а сами перебираются в квартиры, — рассказал глава Комитета Совфеда. — В одном доме одновременно могут жить 15-20 семей, это, в общем-то, полноценная гостиница, которая также должна платить налог. Мы прорабатываем соответствующий законопроект».

Квартиры, комнаты, домики

Отдельного закона о турналоге для гостевых домов может и не потребоваться, объяснил Александр Шендерюк-Жидков. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий включать гостевые дома в реестр средств размещения, напомнил он.

«Я думаю, до конца 2024 года этот закон будет принят, что позволит включить гостевые дома в реестр, то есть создать правовое основание для уплаты туристического налога», — рассказал сенатор.

Предполагается, что владельцы гостевых домов смогут добровольно заявить о себе и пройти классификацию, а чтобы у них был стимул это сделать, в законопроекте предусмотрели ряд преференций, например возможность аренды легальных гостевых домов через агрегаторы туристических услуг. Из тени могут выйти десятки тысяч домов и домиков на 150 тысяч мест.

По подсчетам авторов законопроекта, который прошел первое чтение, в Краснодарском крае гостевых домов около десяти тысяч, еще примерно пять — семь тысяч объектов принимают туристов в Крыму. Такой вид отдыха популярен в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, Подмосковье и других местах. А в Санкт-Петербурге в огромном объеме туристам сдают апартаменты, квартиры и комнаты, которые пока тоже проходят мимо турналога. На это ранее обратили внимание в думском Комитете по туризму. Там уже работают над возможным законодательным решением проблемы, но конкретных предложений пока не прозвучало.