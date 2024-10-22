Идею налога на туристические поездки за границу назвали «сырой»

Граждане не одобрят инициативу.

Такое мнение выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Идея сырая, она нуждается в обдумывании. Она появилась только вчера. Понятно, что это просто некий вброс информационный для дискуссии. Понятно, что у Российского союза туриндустрии нет законодательной инициативы, то есть они не могут принимать законы, выдвигать законопроекты. Это просто материал для обдумывания. Я уверен, что никто это принимать в том виде, как это было выдвинуто, не будет. У нас сейчас только в стране вводится турналог во многих регионах, и многие люди резко отрицательно это воспринимают, потому что налоги достаточно большие. В течение пяти лет со 100 рублей может подняться до 200–300 и выше за сутки. Это уже людям неприятно, а если ещё мы будем вводить какие-то налоги по выезду за рубеж, то есть ещё глубже залезать в карман потребителя, то, естественно, это людям тоже не будет нравиться».

Ранее в РФ предложили ввести сбор с покупателей туров за границу. С такой идей выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.