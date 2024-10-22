Топ-12 российских городов для путешествий

В России набирает обороты внутренний туризм. По данным экспертов «Сбераналитики», летом 2024 года россияне отправились в путешествие по стране 61 млн раз — на 10% больше, чем в прошлом году. «Газета.Ru» собрала информацию о самых красивых и популярных российских городах для путешествий. В каждом из них есть чем заняться и что посмотреть в любое время года.

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Внутренний туризм в России переживает расцвет. Растет популярность самых различных направлений вне зависимости от времени года, строятся новые отели, развивается инфраструктура. Чтобы хорошо отдохнуть, теперь не нужно ехать за рубеж: достаточно выбрать на карте красивый город в России, составить список достопримечательностей и отправиться в путешествие.

Заметный рост интереса россиян к внутреннему туризму в последние годы отмечает туроператор TEZ TOUR. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании, причины этого явления разнообразны: от изменения экономической ситуации до стремления открыть для себя уникальные культурные и гастрономические особенности родной страны.

Эксперты туроператора FUN & SUN отметили в беседе с «Газетой.Ru», что города нашей страны привлекают туристов не только историей и аутентичностью, но и уникальными природными красотами: они расположены рядом с морями, реками, горами или природными заповедниками. Это сочетание создает все условия для отдыха, оздоровления и активного туризма.

«Например, города Кавказских Минеральных Вод, где помимо исторической есть уникальные природные ресурсы — минеральные воды. Пятигорск — здесь их более 30 видов. Ессентуки — один из самых известных на Кавказе, здесь находится лечебный Курортный Парк с маршрутами терренкуров, крупнейшая в Европе грязелечебница имени Н. А. Семашко, Николаевские ванны. Кисловодск — город-курорт с великолепными парками, санаторно-курортными комплексами, которые используют в лечении «кислую воду» — лечебные источники углекислой воды «Нарзан», — туроператор FUN & SUN.

Москва

Российская столица стабильно входит в топ самых популярных туристических направлений. Один из крупнейших мегаполисов мира стоит того, чтобы уделить ему свое внимание целиком: достопримечательностей хватит на целый отпуск.

Сегодня Москва предлагает гостям не только изобилие исторических маршрутов, но и насыщенную культурную программу. В любое года время года на ВДНХ, в парке Горького и в «Зарядье», музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно» проходят фестивали, выставки и другие культурные события. Обязательно выберитесь на балет в Большой театр и насладитесь органом в соборе Петра и Павла.

Что посмотреть

Красная площадь — визитная карточка столицы регулярно входит в рейтинги самых красивых площадей мира. Рядом с ней Московский Кремль — самая большая в мире действующая крепость и официальная резиденция российского президента.

ВДНХ. Долго пребывавшая в унылом состоянии выставка советских достижений сегодня снова стала одной из главных точек притяжения столицы. Это и архитектурный ансамбль, здания которого были недавно тщательно отреставрированы, и музейное пространство, и огромный природный парк. Тут будет чем заняться и взрослым, и детям совершенно разных возрастов. На осмотр ВДНХ можно легко закладывать весь день.

Смотровая площадка в «Москва-Сити». Самая высокая смотровая площадка Европы расположена на высоте 354 метра в небоскребе башня «Федерация». Отсюда роскошный вид на Москву.

Что попробовать

Мороженое в ГУМе. История этого лакомства насчитывает 70 лет — с 1953 года его изготавливают в собственном цехе, который расположен в подвале здания. Вначале были только пломбир и крем-брюле. Сегодня же в ассортименте значительно больше вкусов.

Гурьевская каша. Обязательно попробуйте в ресторанах знаменитую гурьевскую кашу. История этого блюда уходит корнями в начало XIX века. Свое название каша получила в честь министра финансов Д. А. Гурьева. Государственный деятель был настолько впечатлен блюдом, поданным ему в одном из знатных домов, что выкупил у владельца крепостного, который был автором рецепта, и сделал его своим личным поваром.

Рассольник Московский. Знаменитое русское блюдо готовится на основе перловки и соленых огурцов. Имя автора рецепта неизвестно, однако московская разновидность рассольника стала одной из визитных карточек столицы.

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Если вы оказались в Москве летом, обязательно прокатитесь по канатной дороге от Воробьевых гор до Лужников. Самые смелые могут попробовать полет на тарзанке.

Санкт-Петербург

Северная столица России знаменита не только непредсказуемой, капризной погодой, но и богатым архитектурным ансамблем. Более 30 лет назад исторический центр Санкт-Петербурга был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечный соперник Москвы в плане исторических достопримечательностей и культурных мероприятий, город притягивает туристов из разных уголков страны.

Санкт-Петербург в цифрах — это 800 мостов, вдвое больше чем в Венеции, 3 млн картин в коллекции Эрмитажа и более 9 млн туристов в год. Обязательно стоит выбраться сюда в сезон белых ночей. В это время в северной столице проходят музыкальные фестивали и множество культурных мероприятий.

Что посмотреть

Петропавловская крепость. Знаковый исторический объект, вошедший в список ЮНЕСКО, и старейший памятник архитектуры города. Петропавловская крепость была основана в 1703 году, располагается на Заячьем острове в устье Невы.

Зимний дворец. Главный императорский дворец России расположен на Дворцовой площади, входит в состав музейного комплекса Государственного Эрмитажа. В здании, которое называют сердцем Санкт-Петербурга, насчитывается более тысячи комнат.

Адмиралтейство. Здание Адмиралтейства изначально представляло собой самую передовую верфь в России. Оно было построено по чертежу Петра I в 1704 году. Здесь не только строили корабли с нуля, но и спускали их на воду.

Петергоф. На протяжении 200 лет этот музей-заповедник был парадной резиденцией российских императоров. Особенно хорош Петергоф в теплое время года. Его многочисленные фонтаны и каскады являются памятником мирового гидротехнического искусства.

Что попробовать

Корюшка. Эту маленькую и очень вкусную рыбку, пахнущую свежими огурцами, называют главным местным сезонным продуктом. Несмотря на то, что сезон корюшки в Санкт-Петербурге начинается в апреле и длится до июля, многие рестораны подают ее круглогодично. Эта рыба хороша не только жареной, но и соленой.

Пышки. Самые аутентичные пышки подают в заведении на Большой Конюшенной. Эта пышечная — старейшая в Санкт-Петербурге. Она работает с 1958 года. К пышкам по традиции можно взять особый кофе с молоком, сваренный прямо в ведрах.

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По Петербургу можно не только гулять пешком, но и кататься на кораблике по рекам и каналам. А еще здесь проводятся экскурсии по питерским крышам.

Казань

Казань — это уникальный город, где органично объединились татарская и русская культуры. Когда императрица Екатерина II впервые увидела его, то назвала самым красивым городом после Москвы. По официальным данным столица Татарстана была основана в 1005 году, однако археологические находки говорят о том, что город значительно старше.

В 2009 году в Роспатенте был зарегистрировали бренд «Третья столица России». С тех пор это звание официально носит Казань.

Что посмотреть

Казанский кремль. Знакомство с историческим центром Казани стоит начать со старинного кремля. По официальным данным, Казанский кремль был основан еще в начале Х века. Сегодня — это внушительный музейно-исторический комплекс, на территории которого проходят интерактивные программы и мастер-классы. Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Литературный квартал. В Вахитовском районе Казани расположен необычный Литературный квартал. Все улицы здесь носят имена знаменитых писателей — Пушкина, Горького, Гоголя, Льва Толстого, Жуковского, Чехова. В этом, поистине самом творческом месте города, расположено множество галерей, музеев, Дом актера и Союз писателей.

Старо-Татарская слобода. Этот исторический район города до 1917 состоял из двух частей — русской и татарской. В этом живописном квартале селились татары после того, как в XVI веке Иван Грозный завоевал город.

Что попробовать

Чак-чак. Это самая знаменитая сладость Татарстана. Чтобы максимально ей насладиться, отправляйтесь на улицу Баумана, которая считается местным Арбатом — здесь можно попробовать самые разные вариации чак-чака.

Бешбармак. Это традиционное татарское блюдо, в состав которого входят мясо, лук и лапша. Ароматное, наваристое, оно часто подается на стол прямо в казане.

Токмач. Куриный суп токмач традиционно едят в Казани на обед. Он приготовлен на очень наваристом бульоне. В состав входят нежная яичная лапша и овощи.

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Нагулявшись по Казани, можно съездить в Свияжск — этот остров-град на месте впадения Свияги в Волгу входит в число главных достопримечательностей Поволжья. Архитектурный ансамбль местного монастыря включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться до острова можно из центра Казани по реке — маршрут не самый быстрый (около двух часов), зато живописный.

Сочи

У Сочи очень древняя история. Археологические находки свидетельствуют о том, что первые поселения на территории города появились более 100 тысяч лет назад. Впервые название «Сочи» встречается в записях турецкого путешественника Эвлия Челеби, посетившего Черноморское побережье Кавказа в 1641 году. В то время так назывались местные горы.

Сочи основан в 1829 году. Именно тогда, по окончании Русско-Турецкой войны, Черноморское побережье отошло к России.

Сегодня за городом прочно закрепилась слава главного российского курорта. Летом сюда едут купаться в море и загорать, осенью и зимой — дышать свежим морским воздухом, заниматься пешим туризмом, кататься на горных лыжах и гулять по пещерам.

Что посмотреть

«Дендрарий» — самый известный парк Сочи и настоящий живой музей субтропической растительности из разных уголков земли. Здесь можно полюбоваться мамонтовым деревом, вдохнуть аромат эвкалиптовой рощи и сделать фото в зарослях бамбука.

Морской порт, где круглый год стоит на причале множество белоснежных яхт. Полюбоваться можно не только корабликами, но и прекрасным зданием Морского вокзала.

Олимпийская деревня. В 2014 году в Сочи произошла настоящая инфраструктурная и культурная перезагрузка: город принимал XXII зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. В том же году здесь прошел Гран-при Формулы 1, а в 2018-м — чемпионат мира по футболу. Сегодня в Олимпийской деревне можно погулять среди спортивных объектов, принимавших легендарные соревнования, а вечером сходить на шоу поющих фонтанов.

Скала Прометея. Любителям активного отдыха во время путешествия в Сочи стоит обязательно посетить Скалу Прометея и Орлиные скалы. По местной легенде, именно здесь был прикован к скале Прометей, похитивший божественный огонь для людей.

Что попробовать

Барабулька — эта вкуснейшая маленькая рыбка подается в ресторанах Сочи жареной. А еще стоит отведать свежего пеленгаса и речную форель.

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Любителям экстремального отдыха придется по вкусу Скайпарк — единственный в России парк приключений на высоте. Он находится в живописном ущелье между Сочи и Красной поляной. Можно пощекотать себе нервы, пройдясь по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту или прокатившись на зиплайне.

Ярославль

Ярославль считается старейшим из всех существующих городов на Волге. Он основан в XI веке князем Ярославом Мудрым. По легенде, чтобы отвоевать землю у язычников, князю пришлось выйти на поединок с медведем и победить его. Это событие отражено на гербе города.

Сегодня Ярославль называют столицей Золотого кольца. Город славится своими красивыми белокаменными храмами, архитектурными памятниками, древней историей и природными объектами.

Что посмотреть

Волжская набережная. Начните знакомство с Ярославлем с главной набережной города — Волжской. У этой прогулочной зоны давняя история: ее выстроили еще в XIX веке по указу императора Александра I. С тех пор набережная не раз реконструировалась. Сегодня это — масштабное туристическое пространство с пешеходными и велосипедными дорожками и множеством кафе.

Митрополичьи палаты. Это прекрасно сохранившийся старинный двухэтажный дом с наличниками и эффектным крыльцом. Одна из старейших построек Ярославля представляет собой редкий образец древнерусской каменной гражданской архитектуры.

Стрелка. Это историческое место с невероятно красивыми видами. Здесь в IX веке появилось первое поселение финно-угров, которое и дало начало Ярославлю. Сегодня эта прекрасная парковая зона знаменита своими поющими фонтанами.

Что попробовать

Крафтовые сыры. Туристы едут в Ярославль не только за историческим наследием, но и гастрономическими изысками. Этот город славится своими сырами. Обязательно попробуйте главную сырную звезду региона — сорт «Молога», а также крафтовые шедевры от местных сыроваров.

Душепарка. Этот медово-клюквенный горячительные напиток начали делать в Ярославле еще в начале XVIII века. В городе по-прежнему можно отведать десятки разновидностей душепарки с различными травами.

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Обязательно захватите с собой сувениры с символом города — медведем!

Владивосток

Центр Приморского края и конечную точку Транссиба отделяют от столицы 9 тыс. километров. Перелет займет 8,5 часа пути, а поездка на железной дороге — неделю. Однако потраченное время того стоит. Этот прекрасный город, построенный как форпост Российской империи, интересен и своей историей, и природой.

В советское время на протяжении 40 лет Владивосток был закрытым городом. Однако с 1992 года он открыт для туристов. Этот очень ветреный город привлекает любителей гастрономии и активного отдыха.

Что посмотреть

Маяк Эгершельд — один из главных символов Владивостока. С 1876 года он указывает путь кораблям. Маяк необычен тем, что с материком его соединяет тонкая насыпь. Местные называют ее «кошачьим хвостом». Во время прилива насыпь полностью скрывается под водой.

Русский мост — еще один символ города. Это он изображен на купюре в две тысячи рублей. Грандиозное сооружение соединяет пролив Босфор Восточный и полуостров Назимова с мысом Новосильского на Русском острове. Высота моста составляет 324 метра, а пролет — 1104 метра. Это шестой по высоте мост в мире.

Стеклянный пляж. Примерно в 10 км от Владивостока находится бухта Стеклянная. Помимо обычных камней ее пляж усыпан отшлифованными морем осколками стекла. У каждого цветного фрагмента своя причудливая форма. Помимо стекла, на пляже встречаются и кусочки керамических изделий.

Что попробовать

Крабы и гребешки. Владивосток — это культовое место для гурманов. Крабы, икра, гребешки, морская капуста — все эти вкусности свежие, их можно найти на местных рынках.

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Летом и осенью попробуйте кайтинг, дайвинг и морские походы на каяках. Изюминка для экстремалов — прыжки со скал в море под руководством инструктора.

Калининград

История Калининграда начинается в XIII веке: в это время по приказу Тевтонского ордена здесь была основана крепость. В 1871 году Кенигсберг вошел в состав Германии. А в 1945 году, после завершения Второй мировой войны, его передали СССР в рамках Потсдамского соглашения. После смерти партийного деятеля Михаила Калинина город переименовали в Калининград в память о нем.

Сегодня, благодаря своему географическому положению, Калининград представляет собой уникальное сочетание русской и европейской культур.

Что посмотреть

Кафедральный собор — главное культурное и историческое место города. Он был заложен в 1333 году, и изначально его строили в качестве оборонительного сооружения. По верху его толстых стен проходила галерея с бойницами. Знаменит собор и тем, что именно здесь расположена усыпальница философа Иммануила Канта.

Музей янтаря. В башне Дона — оборонительном сооружении середины XIX века — расположен музей янтаря. Среди его обширных экспозиций можно увидеть всевозможные образцы янтаря и украшения из него.

Район Амалиенау. В этот исторический район в западной части города приезжают, чтобы насладиться духом довоенной эпохи города. Здесь множество зданий старой немецкой застройки. Многие из вилл созданы по проектам известного архитектора Фридриха Хайтмана. В Амалиенау немало живописных аллей, улочки вымощены брусчаткой.

Что попробовать

Кенигсбергские клопсы. Маленькие аппетитные мясные фрикадельки, отваренные в бульоне. Их доводят до готовности в сливочном соусе с каперсами и подают с отварным картофелем.

Строганина из пеламиды. Это рыбное блюдо — фишка Калининграда. Пеламиду сначала замораживают, а потом строгают. Получившиеся прозрачные ломтики подают с каплей лимонного сока и горчицей.

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Найдите всех хомплинов — мифических существ наподобие домовых. Задача не самая тривиальная: скульптуры хомплинов совсем миниатюрные и разбросаны в разных частях города.

Нижний Новгород

Нижний Новгород раскинулся в месте, где сливаются Ока и Волга. Этот старинный, крупный, красивый город знаменит тем, что ни разу не сдал свой каменный кремль ни одному иноземному завоевателю. В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород подвергся самым мощным бомбардировкам в Среднем Поволжье и, несмотря ни на что, выстоял.

Сегодня Нижний Новгород переживает настоящий культурный ренессанс. Город стал центром проведения различных фестивалей, выставок и культурных мероприятий. В 2024 году здесь открылось новое арт-пространство «Нижегородская ярмарка», которое стало местом притяжения для творческих людей.

Что посмотреть

Большая Покровская — главная пешеходная улица города протянулась от сквера имени Горького к подножию холма, на котором возвышается Нижегородский кремль. В сквере стоит памятник Горькому, а вдоль всей Большой Покровской установлены скульптуры с отсылками к его произведениям. Здесь есть Веселая Коза, Дама с ребенком, Городовой и Чистильщик обуви.

Филиал Банка России — хорошо узнаваемое здание представляет собой дворец в неорусском стиле. Оно было построено в 1913 году, в честь 300-летней годовщины царствования дома Романовых. В отделке постройки использовали финский гранит и уральский камень.

Нижегородский кремль. В XIII веке на холме у Волги появились деревянные укрепления. Изначально кремлевскую стену построили из дуба, и только в 1508 году стали возводить каменную. Эта стена, защищавшая жителей города от набегов Казанской Орды, стоит до сих пор.

Что попробовать

Кудяблики — маленькие чебуреки, которые отличаются от стандартных всевозможными начинками и небольшим количеством жира. Просто тают во рту!

Дичь. Нижегородская область славится своими лесами. Вот почему в меню местных ресторанов немало дичи. Обязательно отведайте мясо дикого кабана, оленину, медвежатину, перепелов и глухарей.

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В выходные загляните на блошиный рынок. На развалах с пыльным ретро иногда можно найти настоящие сокровища.

Сергиев Посад

Подмосковный Сергиев Посад отсчитывает свою историю с 1337 года. Именно тогда игумен Русской церкви Сергий Радонежский основал Свято-Троицкий монастырь. В 1380 году войска Дмитрия Донского получили в этом монастыре благословение и одержали победу в Куликовской битве.

Судьба старинного города непроста. В 1408 году татары полностью сожгли монастырь, однако вскоре святыню отстроили заново. С тех пор вокруг монастыря начали вырастать слободы, которые со временем стали частью большого города.

Что посмотреть

Свято-Троицкая Сергиева Лавра — главная достопримечательность города. Архитектурный ансамбль включает более полусотни зданий и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории комплекса находятся Успенский и Троицкий соборы, церковь Преподобного Сергия с трапезной палатой, Духовская церковь, Предтеченский храм.

Гремячий ключ. Самый большой водопад Подмосковья круглогодично привлекает паломников из разных уголков России. Согласно поверью, когда Преподобный Сергий посещал эти места, источник появился благодаря его молитвам.

Музейный комплекс «Конный двор». Современники сравнивали внешний вид конного двора, построенного в 1790–1791 годах, с «монастырьком», примостившимся рядом с огромными крепостными стенами великой Лавры. В настоящее время в залах Конного двора представлены археологические находки VI тыс. до н.э. — I тыс. н.э.

Что попробовать

Посадская коврижка. У блюда внушительная история длиной в 700 лет. Ровно столько здесь готовят эту необычайно вкусную выпечку. Один из главных ингредиентов коврижки — ржаной и ячменный солод, он придает не только сладость, но и полезные для здоровья свойства. Также в состав входят сухофрукты, корица и грецкий орех.

Ландрины. В кухмистерской Сергиева Посада вот уже очень давно изготавливают ландрины — конфеты ручной работы. Готовят их по старинным рецептам с большой любовью. Ландрины украшены затейливыми рисунками — такая красота, что даже есть жалко!

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Если вы приехали вместе с детьми, обязательно загляните в Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама. Здесь хранится более 150 тысяч экспонатов. Рядом с музеем есть прекрасная смотровая площадка — обязательно сфотографируйтесь здесь!

Дербент

Один из древнейших городов нашей страны расположен на юго-востоке Дагестана. Его название происходит от персидского слова «дарбанд» — в переводе «запертые врата». А вот турки именовали это место Демиркапы, что переводилось как «железные врата». Городу 1500 лет. Однако в ходе археологических раскопок были найдены артефакты, датированные III тыс. до н. э.

Много сотен лет назад именно через Дербент пролегал Великий шелковый путь. Сегодня здесь проходит одноименный туристический маршрут. Старая часть города включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что посмотреть

Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность города была построена в VI веке. На протяжении многих столетий она перестраивалась и расширялась. Общая площадь ее сооружений, относящихся к разным эпохам, превышает 4 гектара. Самые примечательные — оборонительная стена Даг-Бары, ханский дворец, бани X века и здание канцелярии XVIII века.

Джума-мечеть по праву считается самой старой в России. Созданная в XVIII веке, она служила главным религиозным центром для проживающих в городе мусульман. В комплекс входит главное здание, медресе, жилые постройки и внутренний двор.

Дербентские магалы. Этим жилым кварталам сотни лет. Расположены они в самой старой части Дербента, которая примыкает к крепости Нарын-Кала. Дома на узких улочках передаются из поколения в поколение. Здесь можно сделать множество красивых фото.

Что попробовать

Хинкал. В отличие от грузинских хинкали, в этом блюде начинка не заворачивается внутрь теста, а подается отдельно. Тесто тонко раскатывается, нарезается на ромбики или квадратики и отваривается в крепком бульоне. После выкладывается на большую тарелку с несколькими видами вареного мяса. Дополняют хинкал различные соусы.

Кураговая каша или абрикосовая каша — по-настоящему уникальное дагестанское блюдо. В давние времена эта сладость была главными десертом в Дербенте. Варят кураговую кашу из абрикосового сока, в который добавляют муку и сливочное масло. Сверху готовое блюдо поливают медом или урбечем — пастой из протертых орехов.

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Прогуляйтесь по набережной города на закате и выпейте ключевой воды из одного из древнейших родников города Шехсалах.

Екатеринбург

История Екатеринбурга началась в XVIII веке, когда на Урале развернулось промышленное освоение природных ресурсов. В 1723 году по распоряжению Петра I здесь был основан крупнейший железоделательный завод. Вокруг завода вырос и город. Назвали его в честь императрицы Екатерины I.

Именно в Екатеринбурге расположился государственный монетный двор, где чеканили медные монеты, и гранильная фабрика, создававшая предметы интерьера для императорского двора.

Современный Екатеринбург — один из крупнейших центров притяжения в стране. Это город-миллионник с насыщенной культурной жизнью и самобытным уральским характером.

Что посмотреть

Храм на Крови был построен более 20 лет назад на месте, где находился дом инженера-строителя Ипатьева. В 1918 году здание забрали у хозяина и разместили здесь царскую семью. 17 июля того же года в полуподвальном помещении дома большевики расстреляли Николая II, его жену, детей и четырех слуг. Годы спустя на территории дома заработал музей с архивом, но потом здание снесли. Со временем на его месте вырос храм.

Дом Севастьянова. Этот прекрасный особняк больше похож на дворец. Построенный в 1866 году, он органично объединяет сразу несколько архитектурных стилей: барокко, готику и другие. В советское время здесь заседали представители партии, после «перестройки» особняк отдали под офисы. Сегодня здесь проводят интереснейшие экскурсии, позволяющие окунуться в жизнь Екатеринбурга XIX века.

Музей истории и археологии Урала. Этот музей знаменит самым ценным своим экспонатом, который вдвое старше египетских пирамид: Большой Шигирский идол. Это деревянная скульптура, датирующаяся периодом мезолита, была найдена в 1890 году во время «золотой лихорадки». Экспонат покрыт загадочными узорами.

Что попробовать

Уральские пироги — это вкуснейшее блюдо отличается нежным, тающим во рту тестом и разнообразием начинок. Обязательно стоит попробовать уральские пироги с мясом, картофелем с маслятами, ягодами.

Медвежатина с брусничным соусом — аутентичное уральское блюдо. К этому деликатесу также подаются грибы.

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Обязательно прогуляйтесь по Каменному мосту: с него открывается очень красивый вид на реку. Это первый каменный мост в городе, построенный еще в 1844 году.

Мышкин

Этот небольшой город с внушительной историей расположен всего в четырех часах езды от столицы. Он раскинулся на берегу Волги в Ярославской области. Сегодня Мышкин один из самых туристических малых городов Центральной России.

Легенда о возникновении названия города очень красива и уходит корнями в период правления князей Мстиславских. Согласно преданиям, один из князей отдыхал на берегу Волги после охоты. Его сон нарушила мышка, пробежавшая по лицу. Князь разгневался и хотел убить зверька, как вдруг заметил рядом змею. Он понял, что мелкий грызун спас его от гибели. Князь повелел срубить на этом месте часовню, а само место назвал Мышкин.

Что посмотреть

Музей мыши. Маленькая серая мышь до сих пор остается символом города. Мышиные образы здесь повсюду — на гербе города, сувенирах и указателях. В 1990 году в городе был основан единственный в мире Музей мыши. Он насчитывает огромное количество игрушечных грызунов из России, Франции, Чехии, Польши, Германии и других стран.

Музей крестьянского деревенского зодчества — прекрасный музей под открытым небом расположен на одном пространстве с музеем «Мышкинский самоходъ», Музеем холста и овчины и многими другими. Здесь можно познакомиться с образцами плотницкого искусства и крестьянской архитектуры малых форм. Гости получат незабываемый опыт, ведь им позволят примерить на себя роль кузнеца или ткачихи.

Музей валенок. Издавна Мышкин славился своими теплыми валенками. В конце XIX века здесь работали сразу три валено-катальных мастерских. В настоящее время в городе продолжает работу одна мастерская: здесь изготавливают валенки по старинным технологиям. В музее собрано более сотни экспонатов — валенок различных цветов, размеров, с вышивкой и аппликациями.

Что попробовать

Суп-густомес — это густой, наваристый суп, который подается в особой хлебной посуде с крышечкой. Есть его положено, аккуратно соскребая мякиш с внутренних стенок посуды.

Волжский судак. Эту рыбу в различных вариациях можно найти в меню большинства местных ресторанов. Свежий, сочный судак здесь подается запеченный и жареный с гарнирами или как основной компонент ухи.

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Обязательно захватите с собой несколько сувениров с мышами — их здесь множество. Магниты, чашки, фигурки, тапки — такого мышиного разнообразия вы нигде больше не встретите!

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