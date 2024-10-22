В Тюменской области летом турпоток вырос на 11%

В регионе туристический поток по числу поездок за июнь, июль и август увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра областного правительства.

Гости области потратили больше 10 млрд рублей. Чаще всего регион посещали туристы из: УрФО, Омской области, Республики Башкортостан, Пермского края и Москвы.

УралПолитRu отмечает, что доля турпотока из Москвы и Санкт-Петербурга выросла на 12% в сравнении с предыдущим годом и на 64% — из Республики Татарстан.