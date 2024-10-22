Турагент рассказала, где еще можно поймать лето в России

Скоро зима, но россияне все еще пытаются поймать остаточные теплые дни. Руководитель агентства ДжунглиТур Светлана Удилова рассказала «ФедералПресс», где еще можно насладиться солнечными днями.

«Если говорить о наших курортах российских, то я очень очень люблю вне сезон летать и отправлять людей в Сочи. Люблю сама это направление вне сезон и людей тоже туда спокойно отправляю отдыхать», – отметила эксперт.

По информации Удиловой, сейчас в Сочи нет такой жары, как летом, но загорать можно, так как температура воздуха днем составляет 20 градусов. Эксперт отметила, что на солнышке витамин D вырабатывается.

«В море, кто еще смелый, конечно, еще окунется, но сейчас во многих отелях в Сочи есть бассейны с подогревом», – подчеркнула эксперт.

По информации турагента, в не сезон на курорте мало народу, комфортно гулять, дышать воздухом, загорать и плавать в бассейне либо в море, на пляжах никто не толкается.

«Что касается зарубежных курортов, то там масса вариантов. В этом году в Турции длинный сезон, море достаточно теплое. Тепло и хорошо в Египте, в Эмиратах, то есть эти направления сейчас прямо осенью в тренде», – рассказала эксперт.

Кроме того, всю зиму всегда актуальны страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия. Температура воздуха по этим направлениям составляет 30 градусов тепла.

Напомним, отдых в зимние праздники станет дороже в среднем на 22 % по сравнению с прошлым сезоном. Подробностями о том, во сколько россиянам обойдутся зимние каникулы, рассказали в АТОР.