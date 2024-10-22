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Турагент Удилова рассказала, где еще можно поймать лето в России

Скоро зима, но россияне все еще пытаются поймать остаточные теплые дни. Руководитель агентства ДжунглиТур Светлана Удилова рассказала «ФедералПресс», где еще можно насладиться солнечными днями.

Турагент рассказала, где еще можно поймать лето в России
© РИА Новости
«Если говорить о наших курортах российских, то я очень очень люблю вне сезон летать и отправлять людей в Сочи. Люблю сама это направление вне сезон и людей тоже туда спокойно отправляю отдыхать», – отметила эксперт.

По информации Удиловой, сейчас в Сочи нет такой жары, как летом, но загорать можно, так как температура воздуха днем составляет 20 градусов. Эксперт отметила, что на солнышке витамин D вырабатывается.

«В море, кто еще смелый, конечно, еще окунется, но сейчас во многих отелях в Сочи есть бассейны с подогревом», – подчеркнула эксперт.

По информации турагента, в не сезон на курорте мало народу, комфортно гулять, дышать воздухом, загорать и плавать в бассейне либо в море, на пляжах никто не толкается.

«Что касается зарубежных курортов, то там масса вариантов. В этом году в Турции длинный сезон, море достаточно теплое. Тепло и хорошо в Египте, в Эмиратах, то есть эти направления сейчас прямо осенью в тренде», – рассказала эксперт.

Кроме того, всю зиму всегда актуальны страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия. Температура воздуха по этим направлениям составляет 30 градусов тепла.

Напомним, отдых в зимние праздники станет дороже в среднем на 22 % по сравнению с прошлым сезоном. Подробностями о том, во сколько россиянам обойдутся зимние каникулы, рассказали в АТОР.

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