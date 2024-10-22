Туристке не вернули сервисный сбор при отмене брони

Сервис Tvil не вернул туристке сбор, уплаченный при бронировании отеля. Заказ был отменен самой гостиницей в связи с ее закрытием. Об этом туристка сообщила редакции TourDom.ru.

© tourdom.ru

Россиянка заказала в агрегаторе проживание в отеле «Грейс Абрис» в Сочи (пос. Сириус) на декабрьские даты. Еще в июне она внесла предоплату: перевела сервисный сбор в размере 403 руб., остальную сумму оплатила накопленными в агрегаторе баллами.

В начале сентября из управляющей компании сети «Грейс» позвонили – оказалось, что отель закрывается и не сможет принять гостей. Девушке предложили рассмотреть другие объекты цепочки, но эти варианты ее не устроили. Позже представитель сети пообещал вернуть сервисный сбор и попросил реквизиты карты.

Однако деньги на счет туристки так и не поступили. По ее словам, Tvil тоже отказал в возврате, мотивируя тем, что этот момент прописан в лицензионном соглашении: даже когда сам отель отменяет бронь, сбор не возвращается.

«При бронировании другой гостиницы в этом агрегаторе сбор тоже не зачтется. Получается, что компания берет деньги и ни за что не отвечает. Сумма невелика, но уже из принципа хочется понять, насколько это законно», – спрашивает туристка.

Редакция TourDom.ru направила запрос в Tvil, в настоящий момент ответ пока не поступил.

«Необходимо изучить договор агрегатора, скорее всего, это оферта: за что взимается сервисный сбор и оказаны ли эти услуги, – говорит юрист Игорь Косицын. – Если это услуга за саму возможность забронировать объект размещения через сайт и ее оказание фактически окончено, то оснований для возврата нет».

В этом случае турист может направить претензию по возврату сервисного сбора в качестве своих убытков основному исполнителю – отелю, поскольку гостиница отказалась от оказания услуг в одностороннем порядке.

Ранее TourDom.ru писал об акции с кешбэком от Tvil и Т-Банка: туристам предложили вернуть до 55% от суммы бронирования в сервисе. Оказалось, что на самом деле реальная выгода клиента может достигнуть максимум 11%, поскольку возврат возможен лишь на сумму, оплаченную на сайте, а это предоплата в размере 20% от стоимости проживания.