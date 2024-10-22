Власти Волгограда решили ввести туристический налог

Идея взимания туристического налога посетила вслед за другими городами России и Волгоград. Уже с начала будущего года за пребывание в городе-герое властями тоже будет установлена такая плата. Как сообщил корреспондент ГлагоL в регионе Иван Илюхин, депутаты областного центра уже рассматривают проект решения на эту тему.

Пока сбор составит 1 процент от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 рублей. Однако, это пока. Прибавляя каждый год по проценту цифру планируют довести до 5 процентов уже к 2029 году.

Правда, авторы идеи поясняют, что навесить новую статью расходов хотят не на туристов, а на гостиничный бизнес, владельцев хостелов, а также пансионаты и санатории. Средства же, поступающие от сборов в местный бюджет, будут направляться на развитие туристической инфраструктуры региона.

Нетрудно догадаться, на чей карман в конечном итоге ляжет это новое бремя. Очевидно же, что произойдет неизбежный рост цен на жилье, обусловленный еще и этим обстоятельством. Однако, ухоженная туристическая инфраструктура, возможно, и компенсирует минусы в настроении туристов и отельеров.

Интересно, что идея введения туристического налога возникла на фоне очень хорошей для волгоградской туриндустрии новости – за 9 месяцев 2024 года поток приезжающих в город-герой достиг цифры в более чем 1миллион 600 тысяч человек. И это на 20 процентов больше, чем за этот же период годом ранее.

Положительную динамику отметил и председатель комитета Волгоградской городской думы по бюджету и налогам Олег Ярыгин. И разъяснил суть налога: «Муниципалитеты, получая его, смогут направлять средства на расширение туристической инфраструктуры города, на то, чтобы места, наиболее посещаемые туристами, доступнее были. А туристический поток у нас достаточно серьезно возрос. В городе Волгограде порядка 114 учреждений, готовых принять гостей нашего города»

В начале будущего года туристический налог намерены вместе с Волгоградом ввести в Ростове-на-Дону, Суздале, Вологде, Архангельске, Петрозаводске, Сортавале, Белокурихе, Новосибирске, Благовещенске. Есть такие намерения в Петербурге. А Минэкономразвития рекомендовал распространить идею на все регионы.

И все же есть один нюанс — в Волгограде речь не идет о туризме в чистом виде. Так в 2025 году интерес к городу-герою с его патриотическими маршрутами возрастет еще и потому, что 9 мая в России будут праздновать 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой дате здесь обновляют и легендарный универмаг, в подвале которого пленили фельдмаршала Паулюса, и монумент с Вечным огнем, другие знаковые места, связанные со Сталинградским сражением.

Едут на Мамаев курган с его величественным комплексом со всей страны и зарубежья не совсем для отдыха. Люди разного возраста и достатка ищут здесь не столько расслабленного отдыха с понятными атрибутами, сколько хотят постигнуть нечто иное – основу величия русского духа. И находят здесь место силы, как бы пафосно это не звучало.

«Много слышал о Мамаевом кургане, рассказывали, что это место очень впечатляет. Но я не знал, что настолько!» — признался на главной высоте России житель Ростова-на-Дону Юрий Парфенов.

И с такими мыслями покидают эту высоту многие гости города-героя. Неспроста же этот город стали все чаще выбирать для проведения патриотических слетов молодежи со всей страны, встреч добровольческого движения, спортивных состязаний, других общероссийских акций. За участников этих мероприятий тоже, видимо, придется брать туристический налог? Хотя туристами их назвать было бы несколько опрометчиво. И к юбилейному 9 мая количество таких не совсем туристов будет в Волгограде только возрастать. Как быть с ними?

По статистике, сейчас чаще всего Волгоград для посещения с туристическими целями выбирают жители Москвы и Подмосковья. Признались, что для них 100 рублей в сутки – сумма, казалось бы, не очень существенная. Но если посчитать за несколько суток, да еще и за несколько человек, то даже для столичных жителей с их уровнем зарплат ощутимо получается.

А если брать во внимание, что изучение исторических памятных мест Волгограда-Сталинграда – это тема, преимущественно, для семейного отдыха, то расходы для супружеских пар с детьми становятся уже достаточно болезненными.

Конечно, для освобождения от туристического налога определены льготники – Герои России и Советского Союза, ветераны боевых действий, участники СВО, Герои Труда, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, инвалиды и другие. Но молодежь-то, в которой нужно воспитывать патриотизм, такими льготами пока не обзавелась.

Увеличение интереса к Волгограду и региону в целом местных жителей и отельеров, безусловно, радует. Но и настораживает, как бы дополнительная статья расходов в виде турналога не испортила эту наметившуюся положительную тенденцию.

«Мы говорим о развитии туристического потенциала регионов и целой страны или уже пытаемся взять лишнюю копейку еще и с этой отрасли? Она ведь только становится на ноги. Конечно, нам говорят, что средства туристического налога будут на туриндустрию и направлены, но их надо сначала взять. Что неизбежно заставит туристов если не разозлиться, то уж огорчиться точно», — считает хозяин небольшого волгоградского хостела Виктор, попросивший не называть его фамилию. Его гости – люди скромного достатка, привыкшие путешествовать экономно.

Впрочем, на сегодняшний день предлагают для туристов в Волгограде и области не только патриотическую тему. Пусть главными точками туристического интереса здесь являются и Мамаев курган, и музей-панорама «Сталинградская битва», но набирают популярность, как рассказали в областном центре развития туризма и международного сотрудничества, и событийные локации – фестивали казачьих традиций, Камышинский арбузный, Еланский сырный, Сарептинский горчичный, молодежный «Три-Четыре». Может предложить Волгоградская область и сплавы на байдарках и сапах, а серфинг-клуб на Волге проводил здесь даже отборочные всероссийские соревнования по такому набирающему популярность в мире виду спорта, как вейк-серфинг.

Есть и свежие планы по реализации туристического потенциала в этом регионе и на федеральном уровне. К созданию круглогодичного историко-культурного туристического комплекса федерального значения на волжских островах Голодный и Сарпинский в черте Волгограда проявил интерес один из крупнейших банков России.

Неспроста Волгоград вошел в ТОП городов страны, которые туристы выбирают для отдыха осенью. Уже сейчас на территории региона работают 50 туроператоров, 411 гостиниц и отелей разной ценовой категории, развивается индустрия кафе и ресторанов. К 2034-му году власти региона настроены сделать так, чтобы количество людей, приезжающих сюда с туристическими целями возросло до 5 миллионов в год.