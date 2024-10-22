Плюющие в источник туристы из Китая возмутили местных жителей

В Сети разгорелся скандал из-за туристов из Китая, которые наплевали в источник в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом стало известно во вторник, 22 октября.

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Житель Горячинска сообщил, что во время отдыха встретил целую группу туристов из Китая.

— Спокойно иду, гуляю. Вижу — они галдят, столпившись у чаши источника, громко смеются, — заявил он.

По словам туриста, они набирали рот в воду, полоскали горло и выплескивали прямо в воду. Мужчина окликнул их и доходчиво объяснил, что так себя вести не стоит, пишет Baikal-daily.ru.

16 октября стало известно, что в Индии власти штата Уттар-Прадеш планируют запретить работникам заведений общественного питания мочиться и плевать в еду, которую подают клиентам. Отмечается, что в последнее время подобные малоприятные инциденты стали происходить гораздо чаще, поэтому оказалось необходимо принять комплексные меры по противодействую «антисанитарным практикам». В случае нарушения запрета злоумышленников будут ждать последствия в виде «серьезного наказания».