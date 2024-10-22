Что посмотреть и попробовать в Казани? Рекомендации мэра города

Гостям столицы Татарстана нужно обязательно побывать в Казанском Кремле, Старо-татарской слободе, соборе Казанской иконы Божией матери, посетить современные объекты, а также попробовать традиционные национальные блюда. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

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«Спрашивать у меня, какие объекты в Казани лучше посетить, все равно, что узнавать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Конечно, нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий», – рассказал Метшин.

По словам мэра, почувствовать дух современной Казани можно, посетив современные объекты: общественные территории, набережные, экстрим-парк «Урам», новую национальную библиотеку и новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, которое откроется как раз к саммиту БРИКС.

«А что касается нашей национальной кухни, она вкусная и разнообразная. Уверен, нашим гостям придутся по душе перемячи с бульоном, зур бэлиш, казылык, токмач и, конечно, наш медовый золотой чак-чак», – добавил мэр Казани.

Во вторник, 22 октября, Казань встречает участников саммита БРИКС. Столица Татарстана стала центром большой мировой политики. Город примет более 20 тысяч участников из 36 стран. Уже прибыли делегации Шри-Ланки, Венесуэлы, Доминиканы. Главной площадкой саммита станет выставочный центр «Казань Экспо» – комплекс площадью 140 тысяч квадратных метров. Для трансляций подготовили целый штат переводчиков.

Казань претендует на звание третьей столицы России. По популярности у туристов столица Татарстана – на четвертом месте в стране: в год Казань посещают около 3,5 млн человек.