«Итальянцы бы вас не поняли». Турист описал привычку в России

Гражданин Италии побывал в Крыму и описал одну привычку местных жителей фразой «итальянцы бы вас не поняли». Впечатлениями иностранец поделился в блоге своей жены «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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«Я никогда, наверное, столько не ел! Вернусь с лишними килограммами сто процентов! Здесь не три раза мы едим, а целых пять, с разными перекусами! Итальянцы бы вас не поняли. Мой организм не привык столько есть», — рассказал он.

Ранее этот же итальянец заявил, что иностранцы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.