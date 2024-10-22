Названы лучшие регионы России для отдыха на ноябрьских праздниках

На ноябрьские праздники стоит отправиться на отдых в Сочи, Крым или на Алтай, посоветовал замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Петр Крылов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что интересны поездки в места массового туризма, где пик туристической активности уже пройден летом и в сентябре.

Интересны поездки в места массового туризма, где пик туристической активности уже пройден в летние месяцы и в сентябре. Это черноморское побережье Кавказа, включая Сочи и окрестности, рекреационные объекты республик Северного Кавказа кроме горнолыжных курортов, Крымский полуостров, курорты Алтайского края, — пояснил Крылов.

Географ уточнил, что будет интересным путешествие по Центральной России, включая маршрут по «Золотому кольцу» или дворянским усадьбам. Кроме того, поделился эксперт, стоит рассмотреть регионы южного Черноземья и Поволжья. По его словам, менее востребованные и комфортные поездки в регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, так как там начинается климатическая зима.

Не лучший вариант — посещать города, наиболее востребованные туристами из разных регионов России: к ним можно отнести Москву, Санкт-Петербург и Казань. Большая концентрация туристического потока ухудшит восприятие местных достопримечательностей. Кроме того, придется переплачивать за проживание или довольствоваться неудобными вариантами размещения по соотношению цены и качества, — заключил Крылов.

Турагент Наталия Ансталь ранее рассказала, что отдых в тропических странах лучше не планировать на сентябрь. Она отметила, что на Кубе, Шри-Ланке, в Таиланде или Индии на это время приходится сезон дождей и ураганов.