Реестр гидов появится на Сахалине

В Сахалинской областной Думе прошло очередное заседание комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Он предполагается создание единого реестра, в который войдут только сертифицированные экскурсоводы.

Как сообщает пресс-служба парламента региона, на Сахалине утвердят аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков. В нее войдут островные специалисты, историки и представители туристической отрасли.

Напомним, «Пробить» камчатских гидов теперь можно по QR-коду. Путешественники, которые отправляются на полуостров, могут узнать уровень подготовки инструкторов-проводников. Информация стала доступной и прозрачной, благодаря создаю единого реестра.