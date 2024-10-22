Путеводитель по Арзамасу: что посмотреть и где побывать

Арзамас – это красивый и исторически значимый город Нижегородской области, который привлекает туристов своей уникальной атмосферой, архитектурой и культурными традициями. Если вы планируете поездку сюда, обязательно стоит ознакомиться с его основными достопримечательностями. Зачем ехать в Арзамас и что там посмотреть – читайте в материале «ФедералПресс».

Краткая историческая справка об Арзамасе

Арзамас – это не только исторический центр целого района, но и место, где зарождались новые идеи и творческие мышления. Город, основанный как пограничная крепость, превратился в важный культурный узел, связанный с именами известных личностей.

Одной из значимых страниц истории является литературное объединение «Арзамас» – это кружок, который собрал вокруг себя писателей и мыслителей. Арзамас также оставил след в художественном образовании благодаря деятельности Александра Ступина, который основал первую провинциальную школу живописи в России. Эта школа стала не просто местом обучения, но и новаторским проектом, открывшим двери для талантливых художников.

Кроме того, выразительные фразы, такие как «Арзамас городок – Москвы уголок», подчеркивают важное место города в русской культурной топографии.

Как добраться из Нижнего Новгорода

Доехать до Арзамаса из Нижнего Новгорода можно несколькими способами. Города связывает железнодорожное сообщение, ежедневно туда и обратно отправляется несколько электричек. Помимо этого, в «столице гусей» останавливаются транзитом поезда из Москвы и Казани. Стоимость билета начинается от 319 рублей.

В Арзамас можно добраться на автобусе, транспорт отходит от автовокзала в Щербинках. Такой маршрут займет от двух часов и обойдется минимум в 500 рублей.

Третий вариант – на автомобиле. Можно поехать на личном транспорте или воспользоваться популярным приложением по поиску попутчиков. Время в дороге начинается от полутора часов и зависит от загруженности трассы. Цена поездки в среднем равняется 300 рублям (плюс 80 рублей комиссия сервису).

Достопримечательности Арзамаса

Воскресенский собор

Начать знакомство с Арзамасом стоит с Воскресенского собора, который является одним из самых значимых архитектурных памятников города. На месте современного величественного храма сначала была возведена первая церковь в Арзамасе, посвященная архистратигу Божию Михаилу. Спустя сто лет старый храм пришел в негодность, и вместо него был построен новый деревянный собор в честь Воскресения Христова. В XVIII веке этот деревянный храм был перемещен из Арзамаса в деревню Костылиху, где он находится и сейчас.

Начало строительства текущего здания собора датируется 1814 годом. Примечательно, что Воскресенский собор возводился исключительно на средства народа. Именно благодаря народной поддержке в послереволюционный период 1917 года храм удалось сохранить, так как жители воспротивились планам новой власти по его разрушению.

Соборная площадь

Рядом с Воскресенским собором расположена Соборная площадь – историческое сердце города. В настоящее время площадь превратилась в небольшой музейный комплекс: здесь находятся историко-художественный музей и музей Русского патриаршества. От нее же в разные стороны разбегаются городские улицы.

Архитектурный ансамбль Соборной площади является настоящей жемчужиной Арзамаса. Воскресенский собор, Николаевский монастырь, магистрат, здания-близнецы, дом землемера Дронова, а также здание уездного архива – все эти объекты ассоциируются с городом.

Музей патриаршества

Не менее интересным является музей патриаршества, посвященный истории Русской православной церкви и патриаршему епископату. Экспозиция включает уникальные артефакты и документы, которые рассказывают о богатом духовном наследии России. Раньше музей располагался в здании ратуши, но недавно переехал в помещения под Воскресенским собором.

Смотровая площадка

Для любителей панорамных видов советуем сместиться левее от главного входа в собор. Там расположилась небольшая смотровая площадка. С нее открывается вид на местные пейзажи.

Гостиные ряды

Не забудьте посетить гостиные ряды. Они также находятся в непосредственной близости от Соборной площади. Сегодня здесь расположены магазины, художественные мастерские и кафе. Но фишка этого места заложена в вывесках. Властям удалось договориться с представителями бизнеса, и все таблички выполнены под старину. Впечатляет, не правда ли?

Условно пешеходная улица Карла Маркса

Улица Карла Маркса – место для прогулок и созерцания 100-летних деревянных домиков. Здесь нет множества кафе, ресторанов, магазинов, как это обычно бывает на прогулочных улицах. Это не то место, где можно собраться и посидеть компанией. Ее красота в сохранившемся частном секторе. Насколько удачным стало решение властей запретить здесь движение транспорта – вопрос спорный. Но городу не хватает полноценной пешеходной улицы – это факт.

Водонапорная башня

Строительство водонапорной башни началось в 1890 году. К 1911 году она стала частью первого водопровода. Кстати, на ее строительство 1000 рублей пожертвовал Максим Горький во время своей ссылки. Водонапорная башня стала своеобразным символом технического прогресса начала XX века в Арзамасе. В качестве элемента водопроводной системы она эксплуатировалась до второй половины прошлого столетия. С 1982 года башня перестала работать и стала достопримечательностью.

Парк Гайдара

Если вы хотите отдохнуть на свежем воздухе, то добро пожаловать в парк Гайдара. Пространство несколько лет назад обновили, здесь есть пруд, аттракционы, прогулочные зоны, спортивные площадки. Это неплохое место для прогулок с семьей или друзьями.

Кроме того, к парку примыкает дендрарий. В нем 12 аллей с различными видами деревьев и кустарников. Людей чуть меньше, чем в парке, поэтому прогулка будет более спокойной.

К слову, парк прославился пару лет назад одним из своих памятников. В соцсетях разлетелись снимки «гламурного» ярко-розового монумента. Сам объект посвящен комсомольцам, стоит в парке несколько десятков лет, но не все положительно оценили обновление его внешнего вида. Администрации пришлось оправдываться, почему же памятник стал таким «модным». На деле оказалось, что это изначальный цвет монумента.

Арзамас литературный

Дом-музей писателя Аркадия Гайдара станет интересной локацией для туристов из числа любителей литературы. Здесь можно узнать больше о жизни и творчестве известного автора, а также увидеть его личные вещи.

Кстати, Гайдару посвящен и еще один музей – литературный. Расположены они рядом.

Также в Арзамасе находится дом-музей Максима Горького, который позволит погрузиться в атмосферу жизни этого великого писателя.

Арзамасская Эйфелева башня и Тауэрский мост

Завершить свой день можно посещением Арзамасской Эйфелевой башни и Тауэрского моста. Мини-копии этих архитектурных конструкций расположены на территории коммерческого техникума.

В вечернее время их украшает подсветка, что придает объектам особый шарм.

В завершение хочется сказать, что Арзамас – это город, в котором каждый найдет для себя что-то интересное, будь то исторические памятники, красивые деревянные домики, культурные заведения или тихие прогулки в парке. Путешествие обещает быть насыщенным и увлекательным.