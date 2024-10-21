Нижегородская область заняла четвертое место в ПФО по числу ночевок туристов

Согласно данным исследования, в Нижегородской области с начала года туристы более 4 млн раз переночевали в местах размещения — гостиницах, хостелах и отелях.

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные сервиса «Санатории-России.рф».

Ещё более 620 тыс. раз гости останавливались в региональных санаториях. На санаторно-курортные организации пришлось 15,2% ночёвок.

По количеству ночёвок туристов в отелях и санаториях область заняла четвёртое место в ПФО, уступив Татарстану, Башкортостану и Самарской области.

Ранее сообщалось, что Удмуртию посетили 1,3 млн туристов в январе — сентябре 2024 года.