Популярный четырехзвездочный отель в Сочи отменил бронирования

Сочинский отель «Абрис» 4*, расположенный в поселке Сириус, вышел из сети «Грейс» и с ноября недоступен для бронирования на официальном сайте цепочки. Об этом редакции TourDom.ru сообщила туристка.

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Она забронировала проживание на декабрь еще в июне. В начале сентября с девушкой связался сотрудник «Грейс», который сообщил, что в декабре гостиница работать не будет, и предложил рассмотреть другие варианты этой сети. «Нас это не устроило. Мы хотели именно "Абрис", были там на прошлый Новый год. Из плюсов подогреваемый бассейн, хорошие номера и завтраки».

Через какое-то время туристке последовало еще несколько звонков от управляющей компании: «Сначала пообещали нас принять в декабре, потом снова попросили отменить заказ. На этот раз прозвучала информация, что отель выходит из сети».

Действительно, на сайте «Грейс» бронирование «Абриса» недоступно начиная с 31 октября. При этом проживание в других гостиницах заказать можно, например, свободные номера есть в «Эдеме», «Горизонте», «Наири».

В управляющей компании редакции подтвердили, что с ноября отель покидает сеть. Сайт самой гостиницы найти не удалось. Единственный номер телефона, указанный на сайте Федерального агентства по туризму – руководителя ИП, оказался заблокирован. Редакция TourDom.ru направила запрос в отель «Абрис».

Источник TourDom.ru в Сочи обратил внимание, что «Абрис» – единственный отель сети в поселке Сириус. Все остальные объекты «Грейс» расположены в других частях курорта.

«По официальной версии собственников, с 1 ноября гостиница закрывается на ремонт, – сообщил инсайдер. – Когда выйдут из реновации – пока непонятно. А что там на самом деле, сказать сложно, в Сириусе непростая ситуация с землей и недвижимостью».

Другую версию выдвинул директор одного из туроператоров:

«В сети "Грейс" около 20 отелей, поэтому ротация – обычное дело. Возможно, не договорились с владельцем на последующий период».

Эксперт считает, что в случае выхода из сети проблем с самостоятельной загрузкой у гостиницы не будет, сервис тоже не изменится.