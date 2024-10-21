Эксперты оценили развитие семейного и детского туризма в Москве

Современная Москва — это настоящий источник возможностей для интеллектуального развития детей разного возраста. Но постоянно растущий объем информации требует интерактивных и современных форматов, которые помогали бы молодому поколению потреблять все эти знания. О том, как образовательный туризм помогает в этом направлении рассказала детский и семейный экскурсовод Полина Гурьянова.

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— Сейчас идет тренд на то, чтобы развивать у детей максимально широкий кругозор и прививать им интерес к окружающему миру, науке и искусству. Просто сухая информация здесь не подходит, нужно создать атмосферу некого приключения или путешествия, когда за знаниями нужно куда-то отправиться. Там их должен ждать уже адаптированный материал, рассчитанный на конкретный возраст, и поданный в интересном для детей формате. Сегодня на первое знакомство с Пушкинским музеем ко мне приходят малыши 5-6 лет. Уже в этом возрасте они могут узнавать и запоминать что-то важное о действительно сложных темах, например, об истории древних государств, — поделилась Гурьянова.

Экскурсовод объяснила, что важную дополнительную ценность образовательному туризму придает возможность провести время с пользой в кругу семьи. В следствие чего повышается эмоциональное вовлечение участников, которым становится легче усвоить материал. При этом эксперт подчеркивает, что рост наблюдается и среди школьных экскурсий.

Москва — образовательный центр мирового уровня, который ожидает 5,8 млн гостей, желающих получить новые знания в 2030 году. Как ранее сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин, в дальнейшем город планирует сформировать общую тематическую базу образовательных курсов и программ Москвы, интегрировать туризм и дополнительное образование. О том, как именно столица развивает данное направление сегодня, рассказал руководитель проектов управления по развитию образовательного туризма АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Константин Старостин.

— Город развивает ряд программ детского и семейного туризма, за что был удостоен звания — Столицы детского туризма 2024. Оно было присвоено Москве по итогам всероссийского конкурса Российского союза туриндустрии в декабре прошлого года. В городе реализуется образовательно-туристический проект «Город открытий», который позволяет школьникам со всей России побывать в офисах столичных ИТ-компаний, ведущих вузах и технопарках, а также изучить культурно-исторические объекты, — объяснил Старостин.

Для стимулирования детского туризма реализуется еще одна программа «Играй в Москву», где жители столицы и туристы с детьми от семи до 14 лет могут в формате интерактивных квест-маршрутов познакомиться с городом. Маршруты проходят по самым интересным и популярным местам столицы, таким как парк «Зарядье», спорткомлекс «Лужники», ВДНХ, Тверской бульвар и другим.

Правительство Москвы недавно одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года. В 2025 году на развитие столичного образование будет направлено 649,6 млрд рублей, а совокупно в период 2025-2027 гг — 2121,2 трлн рублей соответственно. В свою очередь на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия город выделит 241,7 млрд рублей в 2025 и 698,8 млрд в 2025–2027 гг.